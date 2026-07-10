Call of Duty: Black Ops: PlayStation-Port als Shadow-Drop mit Teil 2 ohne Grafik-Upgrades erschienen

Die neuen PlayStation-Versionen von Call of Duty: Black Ops und Black Ops 2 bieten nur wenige Neuerungen..

Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops 2 sind ab sofort erstmals für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Wer jedoch auf technische Verbesserungen oder zusätzliche Inhalte gehofft hat, dürfte enttäuscht werden.

Laut den Store-Beschreibungen handelt es sich um reine Ports der Originalspiele. Weder wurden grafische Überarbeitungen vorgenommen noch unterstützen die Titel 120 FPS oder einen FOV-Regler. Auch zwischen der PS4- und PS5-Version gibt es kein Crossplay, sodass Spieler der beiden Plattformen nicht gemeinsam spielen können.

Darüber hinaus fehlen einige Funktionen der Originalversionen. So sind Wager Matches und der Theater Mode nicht enthalten. Als eine der wenigen Neuerungen verfügen die Ports über eigene Trophäenlisten für PS4 und PS5.

Die beiden Spiele kosten regulär jeweils 20 US-Dollar für PlayStation-Plus-Mitglieder. Auch die Season Pässe werden separat angeboten. Diese schalten sämtliche DLC-Kartenpakete frei und sind für PS-Plus-Abonnenten auf 9,89 US-Dollar reduziert.

Erste Eindrücke aus der Community fallen entsprechend gemischt aus. Mehrere Spieler berichten, dass sich die Darstellung kaum von den ursprünglichen PS3-Versionen unterscheidet und Zwischensequenzen weiterhin in niedriger Auflösung abgespielt werden.