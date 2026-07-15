Call of Duty: Black Ops: PS5 von Cheatern überrannt – Treyarch greift nach XP-Exploit ein

Die Rückkehr von Call of Duty: Black Ops auf PlayStation 5 wird aktuell von massiven Cheater-Problemen überschattet. Treyarch hat inzwischen reagiert und erste Maßnahmen gegen Exploits eingeleitet, die Spielern den Multiplayer verderben.

Kurz nach dem Start der neuen Versionen von Black Ops 1 und Black Ops 2 meldeten Spieler zahlreiche Probleme in den Online-Lobbys.

Besonders betroffen war der Modus „Domination“, in dem Cheater offenbar Exploits nutzen konnten, um große Mengen an Erfahrungspunkten zu erhalten und innerhalb kürzester Zeit maximale Prestige-Stufen zu erreichen.

Noch schwerwiegender waren Berichte über einen negativen XP-Exploit. Einige Spieler sollen nach dem Töten eines Hackers mit extrem hohen Fortschrittswerten massive Mengen an negativer Erfahrung erhalten haben. Dadurch wurde der Rang teilweise unter Level 1 zurückgesetzt, wodurch der Zugriff auf den Multiplayer blockiert wurde.

Treyarch hat daraufhin reagiert und „Domination“ sowohl aus den eigenständigen Playlists als auch aus „Ground War“ entfernt. Der Entwickler bestätigte, dass dieser Modus besonders häufig für die bekannten Exploits genutzt wurde. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Playlist weiterhin deaktiviert.

Wenig später veröffentlichte Treyarch ein weiteres Update und bestätigte die erste Phase eines Fixes für das XP-Problem in Black Ops. Die betroffenen Playlists wurden mit einem serverseitigen Update angepasst, um den Missbrauch der Fehler deutlich einzuschränken.

Zusätzlich erhielten Spieler, deren Fortschritt durch den negativen XP-Exploit beschädigt wurde, eine Wiederherstellung auf Level 20. Damit soll ihnen ermöglicht werden, wieder regulär am Multiplayer teilzunehmen.

Die neuen Versionen von Black Ops sollen Fans die Möglichkeit geben, die Klassiker mit modernen Servern erneut zu erleben. Die aktuellen Probleme zeigen jedoch, dass auch ältere Multiplayer-Spiele trotz neuer Infrastruktur weiterhin anfällig für bekannte Exploits sein können.