Call of Duty: Black Ops: PS5 von Cheatern überrannt – Treyarch greift nach XP-Exploit ein

Die Rückkehr von Call of Duty: Black Ops auf PlayStation 5 wird aktuell von massiven Cheater-Problemen überschattet. Treyarch hat inzwischen reagiert und erste Maßnahmen gegen Exploits eingeleitet, die Spielern den Multiplayer verderben.
Kurz nach dem Start der neuen Versionen von Black Ops 1 und Black Ops 2 meldeten Spieler zahlreiche Probleme in den Online-Lobbys.
Besonders betroffen war der Modus „Domination“, in dem Cheater offenbar Exploits nutzen konnten, um große Mengen an Erfahrungspunkten zu erhalten und innerhalb kürzester Zeit maximale Prestige-Stufen zu erreichen.
Noch schwerwiegender waren Berichte über einen negativen XP-Exploit. Einige Spieler sollen nach dem Töten eines Hackers mit extrem hohen Fortschrittswerten massive Mengen an negativer Erfahrung erhalten haben. Dadurch wurde der Rang teilweise unter Level 1 zurückgesetzt, wodurch der Zugriff auf den Multiplayer blockiert wurde.
Treyarch hat daraufhin reagiert und „Domination“ sowohl aus den eigenständigen Playlists als auch aus „Ground War“ entfernt. Der Entwickler bestätigte, dass dieser Modus besonders häufig für die bekannten Exploits genutzt wurde. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Playlist weiterhin deaktiviert.
Wenig später veröffentlichte Treyarch ein weiteres Update und bestätigte die erste Phase eines Fixes für das XP-Problem in Black Ops. Die betroffenen Playlists wurden mit einem serverseitigen Update angepasst, um den Missbrauch der Fehler deutlich einzuschränken.
Zusätzlich erhielten Spieler, deren Fortschritt durch den negativen XP-Exploit beschädigt wurde, eine Wiederherstellung auf Level 20. Damit soll ihnen ermöglicht werden, wieder regulär am Multiplayer teilzunehmen.
Die neuen Versionen von Black Ops sollen Fans die Möglichkeit geben, die Klassiker mit modernen Servern erneut zu erleben. Die aktuellen Probleme zeigen jedoch, dass auch ältere Multiplayer-Spiele trotz neuer Infrastruktur weiterhin anfällig für bekannte Exploits sein können.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Cheaten machen nur dumme da geht doch der Spielspaß verloren, solche Idioten.
Nein. Ich bin dann der Geile und kann mir abends heimlich einen drauf … !
Warum spielt man das und cheatet dann ??? Hat man so ein erniedrigtes Selbstwertgefühl, das man unbedingt gewinnen muss !!! Weil man leistet ja nix und man macht ja nichts außer Gegner abzuschießen, wenn man nicht mal das selbst macht, was bleibt dann übrig 🤷🏻
Wahrscheinlich weil alle Cheaten und man ständig nur abgeräumt wird. Wenn ich schon diese ganzen One Shot Headies sehe, dann weiß ich, dass da gecheated wird. Deshalb spiele ich den Rotz auch nicht mehr.
Bitter
Total nervig Cheater
Sind halt „nur“ Ports.
Hat ja nicht lange gedauert, bis auch dort die Cheater-Seuche zugeschlagen hat.
Diese Leute sind unfähig Spaß mit einem Spiel zu haben.
So viele kleine Penisse in einem Spiel, echt faszinierend 😂👍
Geiler kommi 😂👍
Ja ist doch wahr. Solche Kellerkinder haben doch was zu kompensieren wenn die sowas machen. Was für pussies. Bei sowas lasse ich mich nicht bremsen😂👍
Hat jemand was anderes erwartet? Selbst bei den neuen Teilen hast du haufenweise davon warum soll sich das bei den alten Teilen ändern ?
Das sind immer die mit no Skills aber im Pausenhof groß angeben. 😅
Cheater sind die Pest.
Super da braucht man sich das Spiel nicht neu für die PS5 holen. Dann kann man auch die alten Black Ops Versionen mit den Cheater verseuchten Servern spielen