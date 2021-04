Call of Duty: Black Ops: Warzone Hacker verwenden Nachtsichtbrillen

Hacker in Call of Duty: Warzone haben bereits Vorteile wie sofortige Zielgenauigkeit. Der Battle-Royale-Titel wird schon seit einiger Zeit von verschiedenen Exploits, Hackern und Balancing-Problemen geplagt. Zwei Clips, von denen einer auf Twitter und der andere auf Reddit gepostet wurde, zeigen Hacker, die Nachtsichtbrillen zücken, während sie andere Spieler durch Wände erschießen.

Im ersten Clip nutzt ein Hacker einige seltene Tools, um sich zu mehreren Kills zu mogeln. Er hat einen Cheat aktiviert, der automatisch die Gegner um ihn herum anpingt und dem Cheater so jederzeit seine genaue Position verrät. Dies ist eigentlich nur eine zusätzliche Beleidigung, da sie auch einen Auto-Aim-Bot verwenden. Gegen Ende des Clips holt der Cheater ein Nachtsichtgerät heraus, obwohl die Sonne scheint.

Hackers are evolving

We need to have a talk…. @RavenSoftware

Auto pings everyone in lobby, has night vision goggles in warzone, never seen this from a hacker before pic.twitter.com/DAVeoUdZjs

— Stephen (@Yungstaz6) April 13, 2021