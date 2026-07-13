Call of Duty: Black Ops: Zwei wichtige Verbesserungen – Treyarch behebt lange kritisierte Einschränkungen bei PlayStation

Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops 2 erhalten zwei Verbesserungen für ihre PlayStation-Versionen. Das hat Treyarch offiziell bestätigt.
Ab sofort können PS4- und PS5-Spieler gemeinsam online spielen. Das Cross-Play beschränkt sich allerdings ausschließlich auf diese beiden Plattformen. Eine Verbindung mit der PS3-Version oder anderen Systemen wird nicht unterstützt.
Darüber hinaus hat Treyarch eine weitere Änderung am Matchmaking vorgenommen. Besitzer des Season Passes können nun problemlos mit Spielern zusammengeführt werden, die den Season Pass nicht besitzen. Damit soll die Spielersuche erleichtert und die Multiplayer-Community weniger aufgeteilt werden.
Mit den beiden Anpassungen verbessert Treyarch die Multiplayer-Erfahrung der PlayStation-Versionen von Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops 2, insbesondere für Spieler mit unterschiedlichen Editionen des Spiels.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Crossplay ist immer eine feine Sache
Wieso kein Crossplay zu xbox? Microsoft als Besitzer der Marke ignoriert seine eigene Konsole.
Ich vermute wegen cheatern und der Aufwand als solches ist dafür vielleicht „zu hoch“🤔
Ich weiß Xbox hat jetzt nicht so viele cheater wie ps3 aber trotzdem würde das bestimmt gerade am Anfang wieder ein paar Idioten beflügeln die alte 360 rauszuholen und den Leuten auf den Sack zu gehen.
Die können sich ja vor MS sehr gut tarnen mit ihren ghosts Servern und was es nicht alles da mittlerweile gibt
„Eine Verbindung mit der PS3-Version oder anderen Systemen wird nicht unterstützt.“ Dem Herrn sei es gedankt😂 das wäre der absolute Tod für das Game die cheater würden auf die ps4 und 5 spieler fliegen.
„Besitzer des Season Passes können nun problemlos mit Spielern zusammengeführt werden, die den Season Pass nicht besitzen“ das habe ich mir damals schon immer gewünscht diese Spaltung innerhalb der eigenen Community war damals immer zum kotzen. Und du musstest nach 1 oder 2 Jahren immer die dlc’s wieder löschen wenn du reibungslos Spiele finden wolltest und musstest sie wieder installieren wenn du Zombie mode zocken wolltest. Was ein Krampf damals. Also rein theoretisch könnte man diese Verbesserung ja auch der Xbox zu gute kommen lassen……. Bitte👉👈