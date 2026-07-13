Call of Duty: Black Ops: Zwei wichtige Verbesserungen – Treyarch behebt lange kritisierte Einschränkungen bei PlayStation

Call of Duty: Black Ops und Black Ops 2 erhalten Cross-Play zwischen PS4 und PS5 sowie besseres Matchmaking.

Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops 2 erhalten zwei Verbesserungen für ihre PlayStation-Versionen. Das hat Treyarch offiziell bestätigt.

Ab sofort können PS4- und PS5-Spieler gemeinsam online spielen. Das Cross-Play beschränkt sich allerdings ausschließlich auf diese beiden Plattformen. Eine Verbindung mit der PS3-Version oder anderen Systemen wird nicht unterstützt.

Darüber hinaus hat Treyarch eine weitere Änderung am Matchmaking vorgenommen. Besitzer des Season Passes können nun problemlos mit Spielern zusammengeführt werden, die den Season Pass nicht besitzen. Damit soll die Spielersuche erleichtert und die Multiplayer-Community weniger aufgeteilt werden.

Mit den beiden Anpassungen verbessert Treyarch die Multiplayer-Erfahrung der PlayStation-Versionen von Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops 2, insbesondere für Spieler mit unterschiedlichen Editionen des Spiels.