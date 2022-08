Call of Duty League: Playoffs zum Championship Weekend 2022

Autor:, in / Call of Duty League

Schaltet ein bei dem bisher größten Event der Call of Duty League. Die Playoffs zum Championship Weekend 2022 starten heute in die zweite Runde.

Nach einer spannenden Saison in der Call of Duty League sind die eSport-Teams bereit für den alles entscheidenden Kampf in dem größten Event der CDL, das die Welt des elektronischen Sports je gesehen hat. Das Championship Weekend 2022 startet heute mit den Playoffs, die vom 4. bis 6. August stattfinden. Die Finalisten treten am 7. August gegeneinander an.

Die Aufzeichnung vom ersten Tag gibt es hier:

Die CDL-Community hat gesprochen und für das Championship Weekend 2022 insgesamt acht Spieler:innen in die prestigeträchtigen All Star Teams gewählt. Dabei wurden die Multiplayer-Spieler und Singleplayer-Spieler mit den meisten Stimmen auf zwei Teams aufgeteilt. Darüber hinaus hat die Community über MVP der Saison und Neulinge des Jahres abgestimmt, die kurz vor den Spielen am Freitag verkündet werden.

Die acht All-Star-Spieler und Spielerinnen erhalten 5.000 $ Preisgeld und eine All-Star-Ehrenjacke. MVP und Neulinge des Jahres erhalten jeweils 5.000 $ und eine Trophäe.

Schaut euch gerne den Zeitplan für den Call of Duty League Championship 2022 an, damit ihr kein Spiel verpasst. Alle Matches der CDL2022 Playoffs und des Championship Weekends werden hier live übertragen.

Fans haben die einmalige Chance, einen Vorabzugang zu der offenen Beta von Modern Warfare II zu erhalten, wenn sie die Spiele live verfolgen oder Tickets für das Event kaufen. Mehr Informationen über diese und weitere Zuschauerbelohnungen finden sich hier.