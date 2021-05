Call of Duty League: ProSieben MAXX zeigt Turniere exklusiv im Free-TV

Autor:, in / Call of Duty League

Die Call of Duty League, die offizielle Esports-Liga des Call of Duty Franchise, bekommt eine prominente Bühne in Deutschland: ProSieben MAXX und esports.com produzieren und übertragen ab Mai exklusiv ausgewählte Major-Turniere, Playoffs und die Championship der Call of Duty League.

Die Liga ist gerade in ihrer zweiten Saison. Sie besteht aus zwölf Teams aus vier Ländern und bringt die besten Call of Duty-Esports-Spieler der Welt zusammen.

Als Erstes wird das Finale des Call of Duty League-Major-Turniers III am 16. Mai ab 23:00 Uhr übertragen – live auf ProSieben MAXX. Zusätzlich deckt das Esports- und Gaming-Newsportal esports.com die Berichterstattung mit News und Videos global ab.

Ermöglicht wird dies durch einen langfristigen Lizenzvertrag zwischen Seven.One Sports, der Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group, und The Call of Duty League LLC. über exklusive, lineare TV-Übertragungsrechte im deutschsprachigen Raum und digitale Video-Rechte weltweit.

Stefan Zant, Geschäftsführer bei Seven.One Sports: „Unsere Vereinbarung mit Activision Blizzard ist der Auftakt für eine weitreichende neue Partnerschaft, die wir über die reine Ausstrahlung der Liga ausweiten wollen. Unser Engagement im Esport in den letzten Jahren hat uns gemeinsam mit ProSieben MAXX und esports.com zum Marktführer in der Medialisierung von Esports im deutschsprachigen Raum gemacht. Durch ein global relevantes Game wie Call of Duty fördern wir jetzt zusätzlich die internationale Expansion von esports.com.“