Call of Duty: Mobile: Antihelden im Rampenlicht

Antihelden stehen in Call of Duty: Mobile Saison 8 – Schatten-Agenten im Rampenlicht.

Antihelden agieren in den Schatten und verwischen in Call of Duty: Mobile Saison 8 – Schatten-Agenten die Linie zwischen Gut und Böse.

Die Spieler kämpfen auf der neuen Mehrspieler-Karte Combine mit neuen Waffen wie dem Sturmgewehr LAG 53 und dem speziellen Aufsatz JAK-12 Drachenatem sowie neuen Fähigkeiten wie dem Punktelieferant-Extra Attentäter.

Die dramatischen Ereignisse und Missionen stellen die eigene Moral auf die Probe und erfordern immer wieder, die Kräfte der Antihelden zu nutzen. Die Action der Schatten-Agenten startet am 29. August um 2 Uhr MESZ.

Weitere Details zu Call of Duty: Mobile Saison 8 – Schatten-Agenten stehen im Call of Duty-Blog.

Der Reveal-Trailer von Call of Duty: Mobile Saison 8 – Schatten-Agenten ist hier zu sehen: