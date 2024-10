Call of Duty: Mobile: Brandneue Battle-Royale-Karte enthüllt

Die Call of Duty: Mobile World Championship 2024 endete gestern nach einem epischen Wochenende. Insgesamt kämpften 16 Teams aus der ganzen Welt um einen Preispool von 1 Million US-Dollar.

Dabei setzte sich Elevate aus Garena in einem spannenden Spiel gegen Qing Jiu Club aus China durch und gewann das große Finale.

Während der Live-Übertragung am Sonntag konnten die Fans bereits einen ersten Blick auf die brandneue Battle Royale-Map Krai werfen, die anlässlich des fünfjährigen Jubiläums von Call of Duty: Mobile in Season 10 in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Es handelt sich dabei um eine große, aber kompakte Battle Royale-Karte mit brandneuen und legendären Call of Duty-POIs, die ein schnelleres und intensiveres Gameplay ermöglichen und den Fans damit spannende neue Call of Duty: Mobile-Erlebnisse bietet.

Mit zahlreichen eng beieinander liegenden Orten voller großer, komplexer Gebäude wird Krai die am stärksten urbanisierte Karte in Call of Duty: Mobile sein. Die Spieler:innen werden mitten ins Geschehen katapultiert, so dass sie noch leichter nach Beute jagen, Feinde aufspüren und sich auf der Suche nach dem ultimativen Sieg zwischen verschiedenen Schauplätzen bewegen können.

Einen ersten Eindruck von Krai gibt es hier:

Weitere Informationen zu Season 10 – 5th Anniversary werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.