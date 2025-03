Call of Duty: Mobile: Details zu Season 3 Cyber Mirage

Activision Blizzard hat Details zu Call of Duty: Mobile Season 3 Cyber Mirage veröffentlicht.

Steigt hinab in die Wüste, denn die Postapokalypse kommt in Call of Duty: Mobile mit Season 3 – Cyber Mirage!

Stärkt eure Loadouts mit dem Wildcard-System, das sowohl im Mehrspieler- als auch im Battle Royale-Modus verfügbar sein wird, und erlebt eine Reihe von Mehrspieler-Optimierungen, wie z. B. die Einführung eines Ping-Systems und neuer Grafikeinstellungen.

Stellt euch den bevorstehenden Herausforderungen mit einem Battle Pass im Wasteland-Stil, der neue Operator-Skins, Waffenbaupläne, das Basismodell des M1 Garand Scharfschützengewehrs und mehr mit sich bringt.

Im Challenge Pass könnt ihr den R.A.P.S. Scorestreak freischalten und explosive Bots auf eure Gegner herabregnen lassen, die sie verfolgen.

Schleicht euch außerdem mit dem Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Stealth-Paket in die Action und helft Veteranen dabei, wieder an die Arbeit zu gehen.

Season 3 – Cyber Mirage startet am 27. März um 2:00 Uhr MEZ.