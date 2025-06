Call of Duty: Mobile: Gundams kommen im Juli

Werdet interstellare Kämpfer und stürzt euch in die Schlacht, wenn Gundam zu Call of Duty: Mobile in Season 6 – Gundam Arrives kommt. Diese Zusammenarbeit mit dem legendären japanischen Franchise gibt euch in der neuen Saison die Möglichkeit, von Gundam inspirierte Operatoren, Waffen und Belohnungen zu verdienen.

Macht euch bereit, euch mit eurem eigenen Mech im 4v4 Gundam Team Deathmatch-Modus zu duellieren, kostenlose Belohnungen im In-Game-Event zu verdienen und dann Operator-Skins, Waffen-Blueprints und mehr durch zwei Series Armories Store-Angebote freizuschalten – Alles, inspiriert von Gundam.

Außerdem fügt der Season 6 Battle Pass Sci-Fi-thematische Operatoren, Waffen-Blueprints und mehr hinzu. Diese neuen Inhalte gehen zusammen mit einem Double CP-Event online, das die gesamte Saison über andauern wird.

Season 6 — Gundams Arrive startet am 3. Juli um 2 Uhr.