Call of Duty: Mobile: Neuer Extraktionsmodus DMZ Recon ab sofort auf iOS & Android

22 Autor: , in News / Call of Duty: Mobile
Image: Activision Blizzard

Jetzt Verfügbar: Call of Duty: Mobile Season 11 mit DMZ: Recon.

Mit dem Start von Call of Duty: Mobile Season 11 ist auch der aufregende neue Extraktionsmodus DMZ: Recon, ab sofort auf iOS und Android verfügbar.

Zur Feier dieses Starts hat das Call of Duty-Team umfassende Guides veröffentlicht, die den Spieler dabei helfen, diesen neuen Spielmodus in allen Einzelheiten kennenzulernen.

DMZ: Recon bringt ein extraktionsbasiertes Gameplay in Call of Duty: Mobile:

Trupps von bis zu drei Spieler landen auf einer von zwei Karten und nehmen an PvPvE-Kämpfen gegen eine Mischung aus menschlichen Gegner und feindlichen Bots teil. Die Spieler landen, kämpfen, plündern und holen sich, was sie bekommen können. Gehen sie zu Boden, verlieren sie alles, was sie erbeutet haben.

Season 11 beinhaltet auch eine umfangreiche Zusammenarbeit, die von Street Fighter 6 inspiriert wurde. Spieler können sich in zwei zeitlich begrenzte Modi stürzen, die die kultigsten Kampfbewegungen des Spiels im Multiplayer- und Battle Royale-Modus beinhalten.

Call of Duty: Mobile DMZ: Recon Gameplay-Trailer:

Street Fighter 6 Collaboration Trailer hier:

  1. Lord Hektor 333770 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.12.2025 - 16:24 Uhr

    Ich hab das 1 mal bei einem Kollegen auf dem Handy versucht und ist absolut nichts für mich.

    0
  2. Jabinger 62410 XP Stomper | 13.12.2025 - 17:01 Uhr

    Nein Danke. Für mich ist das nichts. Zocke lieber auf einem 65 Zoll Fernseher.

    0
  3. DerOpaZockt 75460 XP Tastenakrobat Level 3 | 13.12.2025 - 17:04 Uhr

    Auch wenn ich schon ein Handy mit großem Display habe, zocke ich dennoch lieber auf Handhelds und am Liebsten großen TVs.

    0

