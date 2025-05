Call of Duty: Mobile: Primal Reckoning steht vor der Tür

Call of Duty: Mobile Season 5 – Primal Reckoning steht vor der Tür!

In der neuen Season „Primal Reckoning“ von Call of Duty: Mobile, die ab dem 29. Mai verfügbar ist, erwarten euch gefährliche Apex-Raubtiere, eine neue Karte und zahlreiche Inhalte, die euch in eine düstere Zukunft katapultieren.

Im Multiplayer-Modus dürft ihr euch auf der neuen Karte „Zoo“ ins Gefecht stürzen, wo euch ein ungewöhnliches Schlachtfeld zwischen Gehegen und Besucherbereichen erwartet. Gleichzeitig könnt ihr eine neue Variante der Kampfaxt und Rauchgranate einsetzen und die brandneue VMP-SMG ausprobieren, die euch mit ihrer hohen Feuerrate und Präzision taktische Vorteile verschafft.

Auch der Battle-Royale-Modus erhält frische Impulse. Auf der Karte könnt ihr nun gefallene Gegner plündern und das erbeutete Material an neu platzierten Kaufstationen einsetzen, um euch für kommende Kämpfe auszurüsten.

Der neue Battle Pass ist vollgepackt mit Operator-Skins, Waffenbauplänen und weiteren Belohnungen im futuristisch-dystopischen Stil. Diese Inhalte sind das Ergebnis einer besonderen Zusammenarbeit mit NieR: Automata, die dem Spiel eine einzigartige visuelle Note verleiht. Im thematischen Event steht Kui Ji – YoRHa No. 9 Type S im Fokus, während zwei besondere Draws neue Charaktere ins Spiel bringen, nämlich Kestrel – YoRHa No. 2 Type B sowie Fiona St. George – Commander White.

Begleitend zur Veröffentlichung steht auch ein offizieller Enthüllungstrailer bereit, der euch einen stimmungsvollen Einblick in die neue Season gewährt. Seid bereit für eine intensive, stilvolle und actiongeladene Spielerfahrung.