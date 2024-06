Call of Duty: Mobile: Saison 6 Synthwave-Showdown enthüllt

Jetzt spielt in Call of Duty: Mobile Saison 6 – Synthwave-Showdown die Musik

Die Zukunft ist funky in Call of Duty: Mobile Saison 6 – Synthwave-Showdown. Diese Saison erinnert an die Partykultur der 90er und bietet eine große Menge an Spaß mit dem brandneuen Bodenkrieg-Erlebnis „Fortschrittlich Front“, einer neuen Mehrspieler-Karte, einer Battle Royale-Klasse, benutzerdefinierten 1v1-Räumen sowie zahlreichen Belohnungen und Herausforderungen.

Die neue Saison bringt außerdem das Sturmgewehr BP50, die Rolle des Kampfberaters und die Wiedereröffnung des Clubs mit sich. Spieler:innen können sich Waffenbaupläne, Operator-Skins und mehr im 90er-Partystil holen. Der Spaß von Synthwave-Showdown startet am 26. Juni um 02:00 Uhr MESZ.

Alle Details zu Call of Duty: Mobile Saison 6 – Synthwave-Showdown stehen im Call of Duty-Blog.