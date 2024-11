Call of Duty: Mobile: Season 10 – 5th Anniversary Update ist da

Feiert fünf Jahre Call of Duty: Mobile und stellt euch den neuen Herausforderungen.

Stellt Euch eurem Schicksal in der neuen Season 10 – 5th Anniversary Update für Call of Duty: Mobile.

In dieser Season feiern wir den 5. Geburtstag mit einer brandneuen Battle-Royale-Karte. Krai ist eine dichte urbane Landschaft am Fuße des Uralgebirges mit fünf wichtigen Sehenswürdigkeiten und einer Story-Mission, in der Urban Tracker und Kumo-chan auf der Suche nach wertvollen Informationen zum Sanatorium reisen.

Außerdem könnt Ihr die USS 9 SMG benutzen und mit der neuen Teleporter-Battle-Royale-Klasse zu Eurem Leuchtfeuer rasen. Nehmt Euer Schicksal selbst in die Hand, indem Ihr die fünf Spielertypen in Spezialmissionen einsetzt und mit dem Season 10 Battle Pass Operator-Skins mit Tarot-Motiven, neue Waffen-Blaupausen und vieles mehr freischaltet.

„Also: Alles Gute zum 5. Geburtstag, Call of Duty: Mobile-Spieler! Dank Euch hat Call of Duty: Mobile seit dem Start im Jahr 2019 weltweit über EINE MILLION Downloads erreicht. Feiert mit uns, wenn Season 10 – 5th Anniversary am 7. November um 2 Uhr CET veröffentlicht wird.“

Mehr Details gibt es auf dem offiziellen Call of Duty-Blog. Schaut Euch jetzt hier den Trailer zur neuen Season an: