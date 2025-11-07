Call of Duty: Mobile: Season 10 Vault AU79 gestartet

Nur noch eine Season bis zur Feier des 6. Jahrestages von Call of Duty: Mobile. Mit Season 10 – Vault AU79 gehen die Schöpfer in die Vollen.

In dieser Season kehren beliebte Modi und Inhalte zurück, die eine Vielzahl von Spieloptionen bieten und auf die Geschichte von Call of Duty: Mobile zurückblicken.

Der Club, der Social Space des Spiels ist ebenfalls zurück, ebenso wie die Modis Ground War, Chase Mode, Goliath Clash und Big Head Blizzard.

Außerdem wird es in Call of Duty: Mobile Events, Verlosungen und bisher unveröffentlichte Girls‘ Frontline Charaktere und Waffen geben.

Mit dem Season 10 Battle Pass können Spieler*innen die neue Einhorn Revolving Shotgun freischalten, sich auf die Rückkehr der Mythic Weapon Drops freuen, darunter die Krig 6 – Ice Drake und JAK-12 – Rising Ashes, die Rückkehr des lang erwarteten Going Dark Battle Pass im Vault und vieles mehr.