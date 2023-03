Call of Duty: Mobile: Spiel wird laut Activision langfristig unterstützt

Call of Duty: Mobile soll langfristig von Warzone Mobile abgelöst werden. Das gab Microsoft in Dokumenten an, die man bei der Competition and Markets Authority (CMA) im Rahmen der Übernahme von Activision Blizzard vorlag.

Activision hat siede Aussage jedoch korrigiert. In einem Statement sagte der Publisher, dass man einer Roadmap folge und das Spiel langfristig durch Inhalte, Aktivitäten und Updates unterstützt werden.

„Wir sehen Call of Duty Mobile als einen wichtigen Teil der gesamten Call of Duty-Reihe und unserer gesamten Strategie für mobile Geräte. Wir haben die besten Fans der Welt und beabsichtigen, das Spiel mit einer robusten Roadmap mit frischen neuen CODM-Inhalten, Aktivitäten und Updates langfristig zu unterstützen.“

Welche Pläne für in Zukunft verfolgt werden, wird sich nach der Übernahme zeigen.