Call of Duty: Mobile: Street Fighter Crossover angekündigt

Für den 12. Dezember kündigen Activision und Capcom Call of Duty Mobile x Street Fighter an, ein Crossover, bei dem vier Charaktere aus der Kampfspielreihe im Shooter einen Auftritt haben.
Ryu, Chun-Li, Akuma und Cammy werden als Operatoren spielbar sein. Dazu gibt es von Street Fighter inspirierte Waffenskins.
Der Street Fighter: Hero’s Collection Operator Series Armory Drop wird am 12. Dezember, 01:00 Uhr nachts verfügbar sein. Am 14. Dezember, 01:00 Uhr nachts folgt dann der Street Fighter: Champion’s Collection Weapon Series Armory Drop.
Hier ein erster Trailer:
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wer spielt das überhaupt? Scheint ja genug Leute zu geben 🥴
Omg 😅🫣🙈