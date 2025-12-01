Call of Duty: Mobile: Street Fighter Crossover angekündigt

Call of Duty Mobile und Capcom schließen sich für ein Street Fighter Crossover zusammen.

Für den 12. Dezember kündigen Activision und Capcom Call of Duty Mobile x Street Fighter an, ein Crossover, bei dem vier Charaktere aus der Kampfspielreihe im Shooter einen Auftritt haben.

Ryu, Chun-Li, Akuma und Cammy werden als Operatoren spielbar sein. Dazu gibt es von Street Fighter inspirierte Waffenskins.

Der Street Fighter: Hero’s Collection Operator Series Armory Drop wird am 12. Dezember, 01:00 Uhr nachts verfügbar sein. Am 14. Dezember, 01:00 Uhr nachts folgt dann der Street Fighter: Champion’s Collection Weapon Series Armory Drop.

Hier ein erster Trailer: