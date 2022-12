Call of Duty: Mobile: World Championship Finals 2022 Termin steht fest

Die Call of Duty: Mobile World Championship Finals 2022 finden erstmals vor Ort mit Zuschauern statt, vom 15. bis 18. Dezember in Raleigh, North Carolina.

Das Event läuft parallel zum Call of Duty League Major I Turnier und dem Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Bowl III, was der Community vier Tage voller Call of Duty E-Sports-Action an einem Ort beschert.

16 Teams aus aller Welt kämpfen um den World Championship-Titel und ihren Anteil am Preisgeld von 1,7 Mio. $. Wer live vor Ort dabei sein möchte, bekommt seine Tickets online unter http://fevo.me/CDLMajorITournament und schickt uns bitte ein paar Fotos.

Wer dazu diese Gelegenheit nicht hat, verpasst trotzdem nichts: Fans aus aller Welt können ihre Lieblingsteams zusammen anfeuern und die gesamte Action live auf den YouTube-Kanälen von Call of Duty: Mobile E-Sports und Call of Duty: Mobile oder im Spiel über die Call of Duty: Mobile-App verfolgen.

Hier die Termine der Finals und Livestreams:

Dezember

15:00 – 22:30 Uhr MEZ – 2022 World Championship Finals Tag 1

Dezember

18:00 – 22:00 Uhr MEZ – C.O.D.E. Bowl

Dezember

15:00 – 19:00 Uhr MEZ – 2022 World Championship Finals Tag 2

Dezember

15:00 – 19:30 Uhr MEZ – 2022 World Championship Finals Tag 3

19:30 – 02:00 Uhr MEZ (Folgetag) – 2022 Call of Duty League Major I Finals

Folgende 16 Teams kämpfen um ihren Anteil an den 1,7 Mio. $ Preisgeld:

Nordamerika – Tribe Gaming, Luminosity, NYSL Mayhem

– Tribe Gaming, Luminosity, NYSL Mayhem Lateinamerika – iNCO Gaming, SKADE, Influence Chemin

– iNCO Gaming, SKADE, Influence Chemin Indien – Godlike Esports, Team Vitality

– Godlike Esports, Team Vitality Europa – STMN Esports, Nova Esports, STRUT Esports

– STMN Esports, Nova Esports, STRUT Esports Japan – SCARZ

– SCARZ China – Q9, Wolves

– Q9, Wolves Südostasien – ALMGHTY, Smart Omega

Das Preisgeld wird wie folgt verteilt:

1. – 700.000 $

2. – 280.000 $

3. – 150.000 $

4. – 110.000 $

5.-6. – 80.000 $

7.-8. – 60.000 $

9.-12. – 30.000 $

13.- 16. – 15.000 $

Gesamt: 1,7 Mio. $

Wer online über die Call of Duty: Mobile-App zuschaut, kann sich dabei verschiedene Belohnungen im Spiel verdienen. Kostenlose und einzigartige Objekte, etwa der Waffenbauplan „Kilo 141 – Wilder Stil“ und der Operator-Skin „Iskra – Graffitikönigin“, sind während jeder Übertragung verfügbar.

Fans, die mehr Spielobjekte zur Call of Duty: Mobile World Championship suchen, können sich auf unser entsprechendes Bundle zur World Championship am 15. Dezember mit dem Start von Saison 11 freuen. Das Bundle enthält einen Operator-Skin für Todesengel Alice, einen Waffenbauplan für die AK-47, einen Waffenbauplan für die AKS74U und mehr.