Call of Duty: Modern Warfare 2: Kampagne 2022 spielt in Lateinamerika laut Gerücht

Die 2022 Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 soll laut Gerücht in Lateinamerika spielen und gute Fortschritte machen.

Laut Insider Tom Henderson soll die Entwicklung von Call of Duty: Modern Warfare 2 basierend auf Pre-Alpha-Material besser voranschreiten als bei früheren Titeln aus der Franchise. Gerüchte, dass der nächste Ableger der Reihe in Lateinamerika spielen soll und sich auf Kartelle konzentrieren wird, halten sich weiterhin hartnäckig.

In seinem neuen Video berichtet Henderson, folgt Modern Warfare 2 anscheinend Battlefield 2042 und führt einen eigenen PvEvP-Modus im Stil von Escape from Tarkov ein. Er bietet eine einzigartige Karte, die auch für Warzone verwendet werden soll. Infinity Ward legt offenbar einen großen Fokus auf die KI zusammen mit der Kampagne. Auch erwähnt er, dass Modern Warfare 2 Remastered, dessen Multiplayer angeblich bereits für Call of Duty: Modern Warfare von 2019 erscheinen sollte, seine Karten, Waffen und Operatoren stattdessen in die Fortsetzung von 2022 integrieren wird.

Hier könnt ihr euch das Video dazu ansehen: