Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered: Shooter angeblich in PlayStation-Datenbank aufgenommen

Im Dezember machte schon ein Gerücht die Runde, dass ein Kampagnen-Remaster von Call of Duty: Modern Warfare 3 in Entwicklung ist. Auf Twitter wurde nun verkündet, dass ein unbekanntes Spiel vom Publisher Activision mit einer Größe von rund 44 GB in die Datenbank des PlayStation Stores aufgenommen wurde.

Der Twitter-User @IdleSloth hat diesen Tweet daraufhin retweetet mit den Worten: „(Spekulation) Es könnte sich um Call of Duty: MW3 Remaster handeln.“

(Speculation) It might be Call of Duty MW3 Remaster 🤔 https://t.co/XOAAKg8Vq7 — Idle Sloth (@IdleSloth84) May 17, 2021

Die Details zu Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered bleibt somit reine Spekulation. Es gab in der Vergangenheit aber schon öfter das Gerücht, dass ein MW3 Remaster kommen soll. Vielleicht erfahren wir in nächster Zeit schon mehr.