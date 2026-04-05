Call of Duty: Modern Warfare 3: Doku enthüllt chaotische Entwicklung und dramatische Hintergründe

Neue Dokumentation zeigt die chaotische Entwicklung von Call of Duty: Modern Warfare 3 und die Krise bei Infinity Ward.

Eine neue Dokumentation beleuchtet die turbulente Entwicklung von Call of Duty: Modern Warfare 3 und liefert erstmals detaillierte Einblicke in eine der schwierigsten Phasen innerhalb der Reihe.

Im Zentrum steht das Jahr 2010, in dem es beim Entwicklerstudio Infinity Ward zu massiven internen Problemen kam. Die Situation führte dazu, dass zentrale Strukturen des Teams auseinanderbrachen und die Entwicklung des damals mit Spannung erwarteten Titels ernsthaft gefährdet war.

Die Dokumentation zeigt, wie die verbleibenden Entwickler gemeinsam mit Unterstützung von Sledgehammer Games daran arbeiteten, das Projekt unter schwierigen Bedingungen fortzuführen. Trotz der Herausforderungen gelang es dem Team, die Entwicklung abzuschließen und das Spiel planmäßig zu veröffentlichen.

Ein besonderer Fokus liegt auf Interviews mit ehemaligen Entwicklern, die erstmals über ihre Erfahrungen während dieser Phase sprechen. Dabei werden bislang unbekannte Details und persönliche Einblicke geschildert, die ein umfassenderes Bild der damaligen Ereignisse zeichnen.



