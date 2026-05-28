Call of Duty: Modern Warfare 4: Activision enthüllt düstere Kampagnen-Details zum Korea-Krieg

Call of Duty: Modern Warfare 4 zeigt neue Kampagne mit Korea-Krieg und düsterer Price-Mission.

Mit der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 4 schlägt die Shooter-Reihe erstmals ein neues geopolitisches Szenario rund um die koreanische Halbinsel ein und setzt dabei auf eine deutlich düsterere Kriegsdarstellung.

Im Mittelpunkt steht der junge südkoreanische Soldat Private Park, der gemeinsam mit seiner Einheit zunächst eine gewöhnliche Patrouille begleitet. Die Situation eskaliert jedoch schnell, als Nordkorea eine groß angelegte Invasion startet und ganze Städte ins Chaos stürzt.

Die Kampagne soll Spieler direkt an die Front versetzen und den Fokus stärker auf die unmittelbare Intensität moderner Gefechte legen. Zusammenbrechende Verteidigungslinien, hektische Gegenoffensiven und groß angelegte Schlachten bilden den Kern des Kriegsszenarios.

Laut Entwickler Infinity Ward setzt das Spiel dabei erneut auf militärische Authentizität und eine glaubwürdige Darstellung regionaler Kultur, Geschichte und militärischer Strukturen. Der Konflikt in Korea entwickelt sich im Verlauf der Handlung zunehmend zu einer internationalen Krise mit globalen Auswirkungen.

Parallel dazu verfolgt Captain Price seine eigene Mission außerhalb offizieller Befehlsstrukturen. Der ehemalige Operator gerät während eines persönlichen Rachefeldzugs an eine Bedrohung, die das globale Machtgleichgewicht verändern könnte.

Im weiteren Verlauf zwingen verdeckte Operationen, fragwürdige Allianzen und politische Machtspiele Price immer tiefer in einen Konflikt, der zunehmend außer Kontrolle gerät. Die Handlung soll mehrere bekannte Storystränge der Modern-Warfare-Reihe zu einem entscheidenden Wendepunkt führen.

Spieler erwartet laut den bisherigen Informationen eine Mischung aus groß angelegten Schlachten, verdeckten Einsätzen, kombinierten Waffensystemen und stark inszenierten Action-Sequenzen. Gleichzeitig bleibt der Fokus klar auf geerdetem und intensivem Militär-Gameplay.

Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vorbestellung

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2.