Call of Duty: Modern Warfare 4: Activision und Aston Martin enthüllen den Dreadnought für MW4

Eine ungewöhnliche Kooperation bringt Call of Duty: Modern Warfare 4 und Aston Martin zusammen. Gemeinsam haben Infinity Ward und der britische Sportwagenhersteller den Aston Martin Dreadnought vorgestellt – ein exklusiv für das Spiel entwickeltes taktisches SUV, das ab dem 23. Oktober in Modern Warfare 4 und Call of Duty: Warzone verfügbar sein wird.

Der Dreadnought wurde in enger Zusammenarbeit zwischen den Designteams von Aston Martin und Infinity Ward entwickelt. Laut den Entwicklern handelt es sich um das bislang aggressivste Allradfahrzeug im Spiel. Als gepanzertes SUV mit V12-Motor soll es sich besonders für schnelle Vorstöße, das Wiederbeleben von Teammitgliedern unter Beschuss oder das Ausschalten gegnerischer Squads eignen.

Optisch orientiert sich das Fahrzeug an der Designsprache von Aston Martin. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine Karbonfaser-Karosserie im Fischgrätmuster, ein Innenraum mit Oxford Tan-Leder, ein Schalthebel in Satin-Gold sowie die markentypische Lackierung „Chiltern Green“. Die militärischen Anbauteile, die digitale Kommandoschnittstelle und weitere taktische Elemente dienen ausschließlich der Optik und haben keinen Einfluss auf das Gameplay.

Marek Reichman, Chief Creative Officer von Aston Martin, erklärt zur Zusammenarbeit: „Für mich ist der Dreadnought unverkennbar ein Aston Martin, in Bestform und ohne Einschränkungen.“

Der Dreadnought wird vor seiner Veröffentlichung außerdem als lebensgroßes Konzeptfahrzeug auf der Fanatics Fest NYC vom 16. bis 19. Juli im Javits Center ausgestellt.

Im Spiel erscheint das exklusive Fahrzeug ab dem 23. Oktober und kann an ausgewählten Points of Interest in Modern Warfare 4 DMZ sowie Call of Duty: Warzone genutzt werden.