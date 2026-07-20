Call of Duty: Modern Warfare 4: Alle Termine zu MW4 – Open Beta, Kampagne und Release stehen fest

Activision hat den vollständigen Zeitplan für Beta, Kampagnenzugang und den Release von Modern Warfare 4 veröffentlicht.

Activision hat den Fahrplan für Call of Duty: Modern Warfare 4 veröffentlicht. Neben den Beta-Terminen stehen auch der Start des Kampagnen-Frühzugangs sowie der offizielle Veröffentlichungstermin fest.

Den Auftakt macht der Early Beta Access, der vom 21. bis 25. August exklusiv für Vorbesteller stattfindet. Anschließend können sich Spieler auf den 26. August freuen, wenn die Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2-Version starten.

Direkt danach folgt die Open Beta, die vom 28. August bis zum 1. September für alle Spieler verfügbar sein wird.

Wer die Kampagne bereits vor dem eigentlichen Launch erleben möchte, erhält ab dem 16. Oktober Zugriff auf den Campaign Early Access.

Der weltweite Release von Call of Duty: Modern Warfare 4 erfolgt schließlich am 23. Oktober.

Alle wichtigen Modern Warfare 4-Termine im Überblick

21. bis 25. August: Early Beta Access (Vorbesteller)

Early Beta Access (Vorbesteller) 26. August: Vorbestellungen für Nintendo Switch 2

Vorbestellungen für Nintendo Switch 2 28. August bis 1. September: Open Beta

Open Beta 16. Oktober: Kampagnen-Frühzugang

Kampagnen-Frühzugang 23. Oktober: Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare 4

Dazu wurde ein neues Video veröffentlicht: