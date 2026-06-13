Call of Duty: Modern Warfare 4: Campaign Early Access bestätigt

Der Kampagnenmodus von Call of Duty: Modern Warfare 4 wird vor dem offiziellen Release früher spielbar sein. Wie nun bestätigt wurde, erhalten Käufer einer digitalen Vorbestellung Zugang zur Story-Kampagne bereits am 16. Oktober 2026.
Damit startet die Einzelspieler-Kampagne eine Woche vor dem offiziellen Launch des Spiels, der für den 23. Oktober 2026 angesetzt ist.
Der Early Access ist dabei ausschließlich an digitale Vorbestellungen gebunden und ermöglicht es Spielern, die Kampagne vor dem globalen Release vollständig zu erleben. Im Mittelpunkt steht dabei der frühe Zugang zur Story-Erfahrung, während der reguläre Multiplayer- und Gesamtlaunch weiterhin zum offiziellen Veröffentlichungsdatum erfolgt.
Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vorbestellung
- Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vault Edition – XBOX Series X|S und Windows (Digitaler Code) – 109,99 €
- Call of Duty: Modern Warfare 4 – XBOX Series X|S und Windows (Digitaler Code) – 79,99 €
Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2.
- Call of Duty: Modern Warfare 4: Das sind die Inhalte der Vault Edition inklusive BlackCell und Operator-Paketen
Mit diesem Modell setzt Activision erneut auf eine gestaffelte Veröffentlichung, bei der Vorbesteller einen zeitlichen Vorsprung im Singleplayer-Modus erhalten.
KAMPAGNEN-VORABZUGANG 🚨
Bestelle Modern Warfare 4 digital vor und spiele die #MW4-Kampagne bis zu eine Woche früher – ab dem 16. Oktober.
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— Call of Duty Germany (@CallofDutyDE) June 12, 2026
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Perfekt!👌
Nice❤️💙💚 I absolutely love to play the whole campaign in peace a week early before the multiplayer and dmz goes life. Good News, can’t wait for MW4💚 Though I’m a bit sad there’ll be no zombie mode this year🥲 We’ll see how dmz might hold up for it.
Bin kein Fan davon
Und das für alle Plattformen. Hier hat man es nicht nötig sich Early Access exklusiv zu sichern wie es Sony bei Control Resonant macht🙄
MS hat zugesichert, dass COD Day One und ohne Nachteile auch für die Konkurrenz erscheint
Ach stimmt ja, hatte ich ganz vergessen.
Das wäre aber trotzdem kein MS-typischer Move. Das gabs meines Wissens nach nur bei Rise of the Tomb Raider
Vorabzugang ist nichts für mich, werde bei dem nächsten CoD sowieso passen.