Call of Duty: Modern Warfare 4: Campaign Early Access bestätigt

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Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Modern Warfare 4 ermöglicht Kampagnen-Early-Access ab dem 16. Oktober.

Der Kampagnenmodus von Call of Duty: Modern Warfare 4 wird vor dem offiziellen Release früher spielbar sein. Wie nun bestätigt wurde, erhalten Käufer einer digitalen Vorbestellung Zugang zur Story-Kampagne bereits am 16. Oktober 2026.

Damit startet die Einzelspieler-Kampagne eine Woche vor dem offiziellen Launch des Spiels, der für den 23. Oktober 2026 angesetzt ist.

Der Early Access ist dabei ausschließlich an digitale Vorbestellungen gebunden und ermöglicht es Spielern, die Kampagne vor dem globalen Release vollständig zu erleben. Im Mittelpunkt steht dabei der frühe Zugang zur Story-Erfahrung, während der reguläre Multiplayer- und Gesamtlaunch weiterhin zum offiziellen Veröffentlichungsdatum erfolgt.

Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vorbestellung

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2.

Mit diesem Modell setzt Activision erneut auf eine gestaffelte Veröffentlichung, bei der Vorbesteller einen zeitlichen Vorsprung im Singleplayer-Modus erhalten.

Quelle
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8 Kommentare Added

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  2. ShellingFord135 14195 XP Leetspeak | 13.06.2026 - 10:09 Uhr

    Nice❤️💙💚 I absolutely love to play the whole campaign in peace a week early before the multiplayer and dmz goes life. Good News, can’t wait for MW4💚 Though I’m a bit sad there’ll be no zombie mode this year🥲 We’ll see how dmz might hold up for it.

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  4. Robilein 1288250 XP Xboxdynasty Legend Platin | 13.06.2026 - 10:11 Uhr

    Und das für alle Plattformen. Hier hat man es nicht nötig sich Early Access exklusiv zu sichern wie es Sony bei Control Resonant macht🙄

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