Call of Duty: Modern Warfare 4: Campaign Early Access bestätigt

Der Kampagnenmodus von Call of Duty: Modern Warfare 4 wird vor dem offiziellen Release früher spielbar sein. Wie nun bestätigt wurde, erhalten Käufer einer digitalen Vorbestellung Zugang zur Story-Kampagne bereits am 16. Oktober 2026.

Damit startet die Einzelspieler-Kampagne eine Woche vor dem offiziellen Launch des Spiels, der für den 23. Oktober 2026 angesetzt ist.

Der Early Access ist dabei ausschließlich an digitale Vorbestellungen gebunden und ermöglicht es Spielern, die Kampagne vor dem globalen Release vollständig zu erleben. Im Mittelpunkt steht dabei der frühe Zugang zur Story-Erfahrung, während der reguläre Multiplayer- und Gesamtlaunch weiterhin zum offiziellen Veröffentlichungsdatum erfolgt.

Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vorbestellung

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2.

Mit diesem Modell setzt Activision erneut auf eine gestaffelte Veröffentlichung, bei der Vorbesteller einen zeitlichen Vorsprung im Singleplayer-Modus erhalten.

KAMPAGNEN-VORABZUGANG 🚨 Bestelle Modern Warfare 4 digital vor und spiele die #MW4-Kampagne bis zu eine Woche früher – ab dem 16. Oktober. Jetzt vorbestellen:https://t.co/V0Ovrlt9Ft pic.twitter.com/q8dQx6Jvol — Call of Duty Germany (@CallofDutyDE) June 12, 2026