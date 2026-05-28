Call of Duty: Modern Warfare 4: Das sind die Inhalte der Vault Edition inklusive BlackCell und Operator-Paketen

Neue Details zur Vault Edition von Call of Duty: Modern Warfare 4 zeigen, welche Zusatzinhalte Käufer der erweiterten Version zum Launch erhalten werden.

Neben dem Hauptspiel enthält die Sonderedition mehrere exklusive Operator-Pakete, kosmetische Inhalte und zusätzliche Boni für Multiplayer sowie DMZ. Außerdem erhalten Vorbesteller Zugriff auf die kommende Beta-Phase des Shooters.

Ein zentraler Bestandteil der Vault Edition ist der „Hunter Killer Operator Skin“, der exklusiv in dieser Edition enthalten sein wird. Ergänzt wird dieser durch das „Hostile Alliance Operator Pack“ sowie das „Special Forces Operator Pack“.

Darüber hinaus umfasst die Edition eine spezielle „Signature Weapon Collection“, die zusätzliche Waffenvarianten und kosmetische Anpassungen beinhaltet. Genauere Details zu den enthaltenen Waffen wurden bislang allerdings noch nicht veröffentlicht.

Auch BlackCell ist Teil des Pakets. Käufer der Vault Edition erhalten Zugriff auf eine komplette BlackCell-Season, wodurch zusätzliche Premium-Inhalte innerhalb der saisonalen Live-Service-Struktur freigeschaltet werden.

Für den DMZ-Modus beinhaltet die Sonderedition außerdem einen speziellen „DMZ Deployment Bonus“, der Spielern zusätzliche Vorteile beim Start in den Extraction-Modus verschaffen soll. Konkrete Inhalte dieses Bonus wurden bisher noch nicht näher erläutert.

Zusätzlich bestätigt Activision einen Loyalitätsrabatt für bestehende Call-of-Duty-Spieler. Besitzer früherer Titel der Reihe können die Vault Edition unter bestimmten Voraussetzungen mit einem Preisnachlass von zehn Prozent vorbestellen.

Die Vault Edition positioniert sich damit erneut als umfangreichstes Paket zum Launch von Modern Warfare 4 und richtet sich vor allem an Spieler, die frühzeitig Zugriff auf exklusive kosmetische Inhalte und Live-Service-Boni erhalten möchten.

Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vorbestellung

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2.