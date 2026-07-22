Call of Duty: Modern Warfare 4: Diese Vorteile bietet die Vault Edition in der Beta

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Image: Activision Publishing Inc.

Modern Warfare 4: Vault Edition öffnet die Beta mit exklusiven Operatoren und Waffen.

Activision hat weitere Details zu den Vorteilen der Vault Edition von Call of Duty: Modern Warfare 4 veröffentlicht. Vorbesteller erhalten während der Beta Zugriff auf exklusive Operator, Waffen-Blaupausen und weitere Inhalte.

Acht zusätzliche Operatoren in der Beta

Besitzer der Vault Edition können bereits während der Beta mit den vier Operatoren des Hostile Alliance Operator Packs antreten:

  • Price
  • Valeria
  • Ghost
  • Blix

Zusätzlich stehen alle vier Operator des Special Forces Operator Packs zur Verfügung:

  • COM SFT (Frankreich)
  • KSK Amphibious (Deutschland)
  • SK Special Forces (Südkorea)
  • SAS (Großbritannien)

Jeder dieser Spezialkräfte-Operator verfügt über eine eigene Sprachausgabe in der jeweiligen Landessprache.

Fünf exklusive Waffenpakete

Darüber hinaus erhalten Vorbesteller sofortigen Zugriff auf die Signature Weapons Collection. Diese umfasst jeweils eine Basiswaffe, eine exklusive Waffen-Blaupause sowie den passenden Apex-Aufsatz.

Enthalten sind:

  • Kastov 762 mit der Blaupause Voltspine
  • ISO Nightshade mit La Sombra Venenosa
  • Rezi 12 mit Shattered Code
  • Oris 8.6 mit Volt-Edge
  • Kampfmesser mit Sombra’s Kiss

Die Entwickler kündigen außerdem weitere Informationen zur Beta an. Dazu sollen unter anderem exklusive Belohnungen sowie weitere Überraschungen gehören.

Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vorbestellung

Die Modern Warfare 4 Beta findet an zwei Wochenenden statt und umfasst sowohl Early-Access-Phasen als auch eine Open Beta. Für die Teilnahme ist selbstverständlich eine Internetverbindung erforderlich, falls ihr das noch nicht wusstet (kleiner Spaß).

Quelle
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8 Kommentare Added

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  1. HakunaTraumata 133695 XP Elite-at-Arms Silber | 22.07.2026 - 15:08 Uhr

    Mir ist völlig Wumpe mit wem ich in der Beta spiele genauso wie in der Vollversion. Meine Figur sehe ich ja sowieso nicht

    2
  2. Economic 112470 XP Scorpio King Rang 1 | 22.07.2026 - 15:17 Uhr

    Die Wummen müssen Bums haben dann passt es und bisher danach aus.

    0
  3. ShellingFord135 22675 XP Nasenbohrer Level 2 | 22.07.2026 - 15:39 Uhr

    Nicht schlecht, das wird bestimmt sehr vielen gefallen. Die Vault Edition lohnt sich, zumal mit Legacy Bonus von 10€

    0
  4. Kenty 271610 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 22.07.2026 - 16:00 Uhr

    Irgendwie fehlt mir wohl das Call of Duty Gen und der ganze Krempel aus der News interessiert mich überhaupt nicht. Und wenn CoD dann demnächst auch nicht mehr im Game Pass sein wird, wird es noch mehr an mir vorbeigehen als momentan schon.

    0
  5. Katanameister 508400 XP Xboxdynasty MVP Silber | 22.07.2026 - 16:10 Uhr

    Die Vault Edition ist absolut uninteressant für mich, lasse mich nicht gerne melken für Skins und ein paar Waffen.

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