Call of Duty: Modern Warfare 4: Diese Vorteile bietet die Vault Edition in der Beta

Activision hat weitere Details zu den Vorteilen der Vault Edition von Call of Duty: Modern Warfare 4 veröffentlicht. Vorbesteller erhalten während der Beta Zugriff auf exklusive Operator, Waffen-Blaupausen und weitere Inhalte.

Acht zusätzliche Operatoren in der Beta

Besitzer der Vault Edition können bereits während der Beta mit den vier Operatoren des Hostile Alliance Operator Packs antreten:

Price

Valeria

Ghost

Blix

Zusätzlich stehen alle vier Operator des Special Forces Operator Packs zur Verfügung:

COM SFT (Frankreich)

KSK Amphibious (Deutschland)

SK Special Forces (Südkorea)

SAS (Großbritannien)

Jeder dieser Spezialkräfte-Operator verfügt über eine eigene Sprachausgabe in der jeweiligen Landessprache.

Fünf exklusive Waffenpakete

Darüber hinaus erhalten Vorbesteller sofortigen Zugriff auf die Signature Weapons Collection. Diese umfasst jeweils eine Basiswaffe, eine exklusive Waffen-Blaupause sowie den passenden Apex-Aufsatz.

Enthalten sind:

Kastov 762 mit der Blaupause Voltspine

ISO Nightshade mit La Sombra Venenosa

Rezi 12 mit Shattered Code

Oris 8.6 mit Volt-Edge

Kampfmesser mit Sombra’s Kiss

Die Entwickler kündigen außerdem weitere Informationen zur Beta an. Dazu sollen unter anderem exklusive Belohnungen sowie weitere Überraschungen gehören.

Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vorbestellung

Die Modern Warfare 4 Beta findet an zwei Wochenenden statt und umfasst sowohl Early-Access-Phasen als auch eine Open Beta. Für die Teilnahme ist selbstverständlich eine Internetverbindung erforderlich, falls ihr das noch nicht wusstet (kleiner Spaß).