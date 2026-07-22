Call of Duty: Modern Warfare 4: Diese Vorteile bietet die Vault Edition in der Beta

Activision hat weitere Details zu den Vorteilen der Vault Edition von Call of Duty: Modern Warfare 4 veröffentlicht. Vorbesteller erhalten während der Beta Zugriff auf exklusive Operator, Waffen-Blaupausen und weitere Inhalte.
Acht zusätzliche Operatoren in der Beta
Besitzer der Vault Edition können bereits während der Beta mit den vier Operatoren des Hostile Alliance Operator Packs antreten:
- Price
- Valeria
- Ghost
- Blix
Zusätzlich stehen alle vier Operator des Special Forces Operator Packs zur Verfügung:
- COM SFT (Frankreich)
- KSK Amphibious (Deutschland)
- SK Special Forces (Südkorea)
- SAS (Großbritannien)
Jeder dieser Spezialkräfte-Operator verfügt über eine eigene Sprachausgabe in der jeweiligen Landessprache.
Fünf exklusive Waffenpakete
Darüber hinaus erhalten Vorbesteller sofortigen Zugriff auf die Signature Weapons Collection. Diese umfasst jeweils eine Basiswaffe, eine exklusive Waffen-Blaupause sowie den passenden Apex-Aufsatz.
Enthalten sind:
- Kastov 762 mit der Blaupause Voltspine
- ISO Nightshade mit La Sombra Venenosa
- Rezi 12 mit Shattered Code
- Oris 8.6 mit Volt-Edge
- Kampfmesser mit Sombra’s Kiss
Die Entwickler kündigen außerdem weitere Informationen zur Beta an. Dazu sollen unter anderem exklusive Belohnungen sowie weitere Überraschungen gehören.
Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vorbestellung
- Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vault Edition – XBOX Series X|S und Windows (Digitaler Code) – 109,99 €
- Call of Duty: Modern Warfare 4 – XBOX Series X|S und Windows (Digitaler Code) – 79,99 €
Die Modern Warfare 4 Beta findet an zwei Wochenenden statt und umfasst sowohl Early-Access-Phasen als auch eine Open Beta. Für die Teilnahme ist selbstverständlich eine Internetverbindung erforderlich, falls ihr das noch nicht wusstet (kleiner Spaß).
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mir ist völlig Wumpe mit wem ich in der Beta spiele genauso wie in der Vollversion. Meine Figur sehe ich ja sowieso nicht
Die Wummen müssen Bums haben dann passt es und bisher danach aus.
Nicht schlecht, das wird bestimmt sehr vielen gefallen. Die Vault Edition lohnt sich, zumal mit Legacy Bonus von 10€
Irgendwie fehlt mir wohl das Call of Duty Gen und der ganze Krempel aus der News interessiert mich überhaupt nicht. Und wenn CoD dann demnächst auch nicht mehr im Game Pass sein wird, wird es noch mehr an mir vorbeigehen als momentan schon.
Vielleicht bist du auch einfach älter als 17 😉
So sieht’s aus!
Ich bin auch deutlich älter als 17 und habe es heute vorbestellt. Normale Version reicht mir aber auch. Es wird ordentlich ballern 🤣
Die Vault Edition ist absolut uninteressant für mich, lasse mich nicht gerne melken für Skins und ein paar Waffen.