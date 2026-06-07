Call of Duty: Modern Warfare 4: DMZ-Modus im Xbox Games Showcase

Mit einem neuen Video hat Activision beim Xbox Games Showcase 2026 einen ersten Blick auf den DMZ-Modus in Call of Duty: Modern Warfare 4 gegeben.

Im Mittelpunkt steht erneut das Extraction-Shooter-Gameplay, das bereits in früheren Teilen der Reihe eingeführt wurde. Der neue Slogan „Enter the DMZ. Many squads will infil, not all will exfil.“ deutet dabei auf ein besonders risikoreiches Einsatzgebiet hin, in dem das Überleben nicht garantiert ist.

Weitere Informationen zu Maps, Fortschrittssystemen oder möglichen Neuerungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.