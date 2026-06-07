Call of Duty: Modern Warfare 4: DMZ-Modus im Xbox Games Showcase

Mit einem neuen Video hat Activision beim Xbox Games Showcase 2026 einen ersten Blick auf den DMZ-Modus in Call of Duty: Modern Warfare 4 gegeben.
Im Mittelpunkt steht erneut das Extraction-Shooter-Gameplay, das bereits in früheren Teilen der Reihe eingeführt wurde. Der neue Slogan „Enter the DMZ. Many squads will infil, not all will exfil.“ deutet dabei auf ein besonders risikoreiches Einsatzgebiet hin, in dem das Überleben nicht garantiert ist.
Weitere Informationen zu Maps, Fortschrittssystemen oder möglichen Neuerungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
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22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Grafisch sieht es ja genial aus aber irgendwie sah das nicht so spannend aus. Erinnert stark an Warzone. Das wird dann mal ein Jahr ohne Zombie Modus so wie es aussieht.
Was mir wirklich fehlt ist ein PvE Modus ala Halo’s Firefight. Der macht einfach unendlich Laune. Das kann doch für CoD auch kein Problem sein, dass z.B. als Zombie Modus auszugestalten. 🙏🏻
Ich bin wirklich und unironisch gespannt, wie Nordkorea darauf reagieren wird. Entweder gar nicht oder sie drohen direkt mit der totalen atomaren Annihilation.
Und ich weiß nicht, ob es im Angesicht des derzeitigen *hust* Präsidenten im Weißen Haus eine gute Idee ist, so ein Setting zu nutzen und so explizit darzustellen, inklusive eines offenbar (teilweise) zerstörten Pyongyang.
Ich weiß nichts wer das abgesegnet hat, aber ich halte es für eine sehr, SEHR bescheuerte Idee. Interessant? Auf jeden Fall! Vermutlich das interessanteste Setting seit MW2 von 2008. Aber eben auch ein Spiel mit dem Feuer. Keiner weiß, wie so ein Regime darauf reagiert. Die Leute sind dort abgeschnitten von der Außenwelt, aber doch nicht die Strippenzieher. Die wissen vermutlich jetzt schon davon.
Was denkt sich Activision bei sowas?
Kampagne wie immer cool rest eher naja, aber mal abwarten
Endlich dmz freu mich schon drauf