Call of Duty: Modern Warfare 4: Entwickler verspricht keine Bullshit-Skins nach dem Launch

Die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare 4 bekräftigen ihren Kurs hin zu einem realistischeren Modern-Warfare-Erlebnis.

Bei Call of Duty: Modern Warfare 4 wollen die Entwickler bewusst zu einem realistischeren und geerdeteren Stil zurückkehren. Nach Jahren zahlreicher Crossover-Inhalte und auffälliger Spezialskins soll sich der neue Serienteil wieder stärker an den klassischen Wurzeln der Modern-Warfare-Reihe orientieren.

Nach Angaben des Studios ist „jeder Aspekt von Modern Warfare 4“ eng mit der erzählerischen Grundlage des Spiels verknüpft. Sämtliche Inhalte und Designentscheidungen müssten sich authentisch anfühlen und zur Marke sowie zum bekannten Setting passen, wie wir zuvor berichtet hatten.

Die Aussagen erfolgen vor dem Hintergrund anhaltender Diskussionen innerhalb der Community. Zuletzt sorgte insbesondere eine Vergleichsgrafik für Aufmerksamkeit, die Operatoren aus verschiedenen Seasons gegenüberstellte. Während die Figuren aus Season 1 überwiegend auf ein realistisches Militärdesign setzten, wurden die Inhalte späterer Seasons von vielen Spielern als deutlich übertriebener wahrgenommen. Vor allem die Vielzahl auffälliger und bunter Kostüme führte zu Kritik.

Auf die Diskussion reagierten die Entwickler inzwischen direkt und versicherten, dass dieser Kurs bei Modern Warfare 4 nicht eingeschlagen werden soll. Dazu erklärte das Studio:

„Wir haben das Feedback verstanden. Kein Bullshit. Bei Modern Warfare dreht sich alles darum, der Reihe treu zu bleiben. Es wird weder zum Start noch in den kommenden Seasons Clown-Skins geben.“

Demnach sollen nicht nur zum Start des Spiels, sondern auch in den darauffolgenden Seasons keine „clownhaften“ Skins Einzug halten. Stattdessen möchten die Entwickler langfristig an einer glaubwürdigen visuellen Identität festhalten, die zum militärischen Charakter der Reihe passt.

Ob dieser Kurs über die gesamte Lebensdauer des Shooters hinweg beibehalten wird, bleibt abzuwarten. Die aktuelle Kommunikation des Studios lässt jedoch keinen Zweifel daran, dass Modern Warfare 4 bewusst einen anderen Weg einschlagen soll als einige seiner Vorgänger.