Call of Duty: Modern Warfare 4: Episode 2 zeigt neue Multiplayer-Philosophie und Designansatz

Infinity Ward liefert mit From The Ward Episode 2 neue Einblicke in die Multiplayer-Philosophie von Call of Duty: Modern Warfare 4. Im Mittelpunkt stehen dabei Fluidität, Kontrolle und eine stärkere Spielerfreiheit in allen Modi.
Die Entwickler beschreiben den Multiplayer als besonders reaktionsschnell und auf klare Kontrolle ausgelegt. Ziel ist es, in jedem Map- und Modus-Setup mehr Spieleragentur zu ermöglichen und ein direkteres Spielgefühl zu schaffen.
Ein zentraler Bestandteil der Episode ist der Blick auf interne Playtests. Dabei wird insbesondere das Bewegungs- und Gameplay-Feedback aus der Entwicklung diskutiert, das direkt in das finale Design einfließt.
Auch die neue Map Kill Block wird vorgestellt. Sie dient als Beispiel für das Multiplayer-Design von Modern Warfare 4 und zeigt, wie sich Layout, Flow und Spieltempo in den neuen Systemen kombinieren. Ergänzend wird erläutert, wie sich das Map-Design auf verschiedene Spielstile auswirken soll.
Insgesamt unterstreicht Episode 2 den Anspruch, den Multiplayer von Modern Warfare 4 stärker auf Präzision, Kontrolle und flexible Spielansätze auszurichten. Weitere Episoden von From The Ward sollen zusätzliche Bereiche wie Progression und weitere Modi vertiefen.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kurz hat man vom Multiplayer Kill Block bei 3:30 min. was gesehen.
Schwer die Grafik zu beurteilen schaut aber schon recht Detailreich aus
Bin mal gespannt ob sie endlich mal richtige Innovationen liefern können, die sich auch gut anfühlen beim Zocken.
Für mich sehen das Spiel bis jetzt echt spannend aus. MW waren schon immer eher meine Reihe als die Anderen
Man hat sich mit BO7 kein Gefallen getan.
Sehr viele haben jetzt endlich realisiert das die da bei CoD sehr viel PR gelaber im Vorfeld haben, was man dann im fertigen Spiel nicht sieht.
Daher erstmal das Ergebnis abwarten.
Überspitzt: mich würde es nicht wundern wenn das Aufeinandertreffen von Price und Ghost eine Post Credit Szene ist die den nächsten Teil an teasern ….
BO6-7 waren kaum spielbar für mich. MW1/2 waren ja TOP dagegen. hoffe wir mal das MW wieder liefert.