Call of Duty: Modern Warfare 4: Episode 2 zeigt neue Multiplayer-Philosophie und Designansatz

Infinity Ward liefert mit From The Ward Episode 2 neue Einblicke in die Multiplayer-Philosophie von Call of Duty: Modern Warfare 4. Im Mittelpunkt stehen dabei Fluidität, Kontrolle und eine stärkere Spielerfreiheit in allen Modi.

Die Entwickler beschreiben den Multiplayer als besonders reaktionsschnell und auf klare Kontrolle ausgelegt. Ziel ist es, in jedem Map- und Modus-Setup mehr Spieleragentur zu ermöglichen und ein direkteres Spielgefühl zu schaffen.

Ein zentraler Bestandteil der Episode ist der Blick auf interne Playtests. Dabei wird insbesondere das Bewegungs- und Gameplay-Feedback aus der Entwicklung diskutiert, das direkt in das finale Design einfließt.

Auch die neue Map Kill Block wird vorgestellt. Sie dient als Beispiel für das Multiplayer-Design von Modern Warfare 4 und zeigt, wie sich Layout, Flow und Spieltempo in den neuen Systemen kombinieren. Ergänzend wird erläutert, wie sich das Map-Design auf verschiedene Spielstile auswirken soll.

Insgesamt unterstreicht Episode 2 den Anspruch, den Multiplayer von Modern Warfare 4 stärker auf Präzision, Kontrolle und flexible Spielansätze auszurichten. Weitere Episoden von From The Ward sollen zusätzliche Bereiche wie Progression und weitere Modi vertiefen.