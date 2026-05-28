Call of Duty: Modern Warfare 4: Erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox, PS5, PC und Switch 2

Ein global eskalierender Krieg steht im Mittelpunkt von Call of Duty: Modern Warfare 4, das am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2 veröffentlicht wird.

Die neue Kampagne führt Spieler auf mehrere internationale Kriegsschauplätze und setzt die langjährige Handlung der Modern-Warfare-Reihe fort. Im Zentrum steht ein groß angelegter Konflikt auf der koreanischen Halbinsel, nachdem Nordkorea eine umfassende Invasion startet, die weltweite Folgen auslöst.

Während junge südkoreanische Soldaten an den kollabierenden Frontlinien ums Überleben kämpfen, operiert Captain Price parallel dazu verdeckt im Hintergrund. Seine persönliche Mission entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Faktor im eskalierenden Konflikt.

Laut Activision und Infinity Ward soll die Kampagne deutlich düsterer ausfallen und mehrere langjährige Handlungsstränge zu einem emotionalen Höhepunkt führen.

Die Missionen führen unter anderem nach Korea, New York, Paris und Mumbai. Dabei reicht das Spektrum von Grabenkämpfen über Häusergefechte bis hin zu SAS-Nachtoperationen und groß angelegten Rückeroberungsmissionen in besetzten Städten.

Auch der Multiplayer setzt erneut auf ein geerdetes Kampfsystem mit stärkerem Fokus auf Kontrolle, Bewegungsfreiheit und taktische Entscheidungen. Jede Begegnung soll laut Entwickler stärker von Spieleraktionen und Positionierung geprägt werden.

Der DMZ-Modus bleibt ebenfalls Bestandteil des Spiels. Spieler übernehmen darin die Rolle verdeckt operierender Einheiten hinter feindlichen Linien und müssen Einsätze unter hohem Risiko absolvieren. Entscheidungen über Beute, Missionsziele und Extraktion sollen dabei eine noch größere Bedeutung erhalten.

Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vorbestellung

Mit dem neuen Setting und der deutlich ernsteren Tonalität positioniert sich Call of Duty: Modern Warfare 4 als einer der größten Shooter-Releases des Jahres 2026. Eine Version für PlayStation 4 oder Xbox One ist nicht geplant.