Call of Duty: Modern Warfare 4: Erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox, PS5, PC und Switch 2

Ein global eskalierender Krieg steht im Mittelpunkt von Call of Duty: Modern Warfare 4, das am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2 veröffentlicht wird.
Die neue Kampagne führt Spieler auf mehrere internationale Kriegsschauplätze und setzt die langjährige Handlung der Modern-Warfare-Reihe fort. Im Zentrum steht ein groß angelegter Konflikt auf der koreanischen Halbinsel, nachdem Nordkorea eine umfassende Invasion startet, die weltweite Folgen auslöst.
Während junge südkoreanische Soldaten an den kollabierenden Frontlinien ums Überleben kämpfen, operiert Captain Price parallel dazu verdeckt im Hintergrund. Seine persönliche Mission entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Faktor im eskalierenden Konflikt.
Laut Activision und Infinity Ward soll die Kampagne deutlich düsterer ausfallen und mehrere langjährige Handlungsstränge zu einem emotionalen Höhepunkt führen.
Die Missionen führen unter anderem nach Korea, New York, Paris und Mumbai. Dabei reicht das Spektrum von Grabenkämpfen über Häusergefechte bis hin zu SAS-Nachtoperationen und groß angelegten Rückeroberungsmissionen in besetzten Städten.
Auch der Multiplayer setzt erneut auf ein geerdetes Kampfsystem mit stärkerem Fokus auf Kontrolle, Bewegungsfreiheit und taktische Entscheidungen. Jede Begegnung soll laut Entwickler stärker von Spieleraktionen und Positionierung geprägt werden.
Der DMZ-Modus bleibt ebenfalls Bestandteil des Spiels. Spieler übernehmen darin die Rolle verdeckt operierender Einheiten hinter feindlichen Linien und müssen Einsätze unter hohem Risiko absolvieren. Entscheidungen über Beute, Missionsziele und Extraktion sollen dabei eine noch größere Bedeutung erhalten.
Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vorbestellung
- Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vault Edition – XBOX Series X|S und Windows (Digitaler Code) – 109,99 €
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Mit dem neuen Setting und der deutlich ernsteren Tonalität positioniert sich Call of Duty: Modern Warfare 4 als einer der größten Shooter-Releases des Jahres 2026. Eine Version für PlayStation 4 oder Xbox One ist nicht geplant.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Klingt doch alles super..Da freu ich mich drauf. Denke bis dahin hab ich alle Spiele durch die ich spielen wollte ..😂
Endlich wieder MW. Die einzige spielbare Reihe.
Werde den Hype um Black Schrott nie Verstehen.
Schade, dass ausgerechnet jetzt der Vorteil GPU wegfällt. Aber egal, ein Jahr später reicht mir.
WoW…Was für eine Aussage Black ops cold war hat wohl mit die beste Story Kampagne gehabt.. Endlich hat man mal Entscheidungs Möglichkeiten und besonders die 2 geheimen Level die man nur spielen kann wenn man gewisse Sachen findet… Insbesondere „roter Zirkus“ um das freizuspielen ist endlich mal Köpfchen gefragt…..
🔥🔥🔥🫡💚💚💚
Wie bitte soll dieser Hammer auf der Switch laufen??? Ditch the Switch, for gods sake.
Switch 2 🤷
Nope, its a pass for me. 2 bis 4 Jahre halte ich noch durch.
Sehr geil. Endlich ein neues Modern Warfare. Dass das Setting düsterer werden soll begrüße ich. Nicht nur inszenatorisch, sondern auch grafisch dürfte es ein Leckerbissen werden da Current-Gen only.
Das erste Modern Warfare ist für mich bis heute das beste Call of Duty Spiel
Klingt alles Positiv momentan
Also die typischen Infinity War CoDs 🥱🥱 Mit weitem Abstand die schlechtesten was den Multiplayer betrifft. Wenn ich die Änderungen lesen vom movement, tac sprint bis zum Ninja Perk etc. dann weiß man leider wieder wo die Reise hingeht 🤢
Spannend, der Code beim Amazon ist für Series und Windows, im Xbox Store scheint das Spiel aber nicht Play Anywhere zu sein (wtf!)
MW interessiert mich natürlich richtig 👍🏻 aber 80€ ist schon ein Preis