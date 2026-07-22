Call of Duty: Modern Warfare 4: Erste Inhalte der Multiplayer-Beta vorgestellt

Activision hat einen ersten Ausblick auf die Inhalte der Beta von Call of Duty: Modern Warfare 4 veröffentlicht. Spieler können zahlreiche Multiplayer-Inhalte ausprobieren, darunter neue Karten, Spielmodi, Operator und ein umfangreiches Waffenarsenal.
Während der Beta stehen bis zu 19 freischaltbare Waffen zur Verfügung. Außerdem können Spieler verschiedene Operator auswählen, darunter auch sämtliche Vault Edition-Operator, sofern die entsprechende Edition vorbestellt wurde.
Neue Modi und große Gefechte
Die Beta umfasst sowohl klassische als auch neue Spielmodi. Mit dabei sind unter anderem Search & Destroy sowie der neue Modus Kill Block. Zusätzlich können Spieler den Training Mobility Course absolvieren, um sich mit den Bewegungsmechaniken vertraut zu machen.
Neben kleineren 3-gegen-3-Gefechten warten auch groß angelegte Schlachten mit Fahrzeugen, darunter Panzer.
Darüber hinaus können individuelle Ausrüstungen erstellt und mit Unterstützung des neuen Systems Gunny angepasst werden. Ebenfalls freischaltbar sind Taktik- und Primärgranaten, Feldaufrüstungen, Extras sowie Killstreaks.
Weitere Informationen zur Beta und ihren Inhalten wollen die Entwickler in den kommenden Wochen bekannt geben.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Na Hauptsache man hat nicht wieder 5x die Lachmann Waffe
Lachmann 552, 556 und wie die alle hießen bei mw2. Im Endeffekt ist es halt egal wie die Waffen heißen, aber bitte mehr Kreativität und Abwechslung
Solange sie nicht Lachmalcun heißen, aber ja, recht hast du, bisschen mehr Kreativität sollte da kommen, auch wenn ich noch ein paar Jahre passe.
Naja hätte schon Bock , aber eben nicht für 79,99€
Ich bin da raus, gucke mir aber gerne ein Paar Videos dann zum Multiplayer an, bin gespannt, was sie neues entwickelt haben.
Klingt gut, ich freue mich drauf. Die Story der Campaign sieht schon sehr vielversprechend aus💚