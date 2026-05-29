Call of Duty: Modern Warfare 4: Infinity Ward bringt zahlreiche Fan-Wünsche zurück

Mit der offiziellen Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare 4 haben Activision und Infinity Ward den nächsten Teil der Shooter-Reihe vorgestellt und zugleich erste Details zu den geplanten Features bekannt gegeben.
Zu den bestätigten Neuerungen und Rückkehrern gehören unter anderem der Theater Mode, die Rückkehr klassischer Perks sowie Map Voting. Auch der bei vielen Spielern beliebte Ninja-Perk kehrt zurück.
Beim Movement-System setzt Infinity Ward auf eine neue Bewegungs-Palette mit Slide Cancelling, Slide-to-ADS sowie Sprint & Mantle Assist. Darüber hinaus wurde ein vollständig neues Movement-Suite angekündigt.
Für die Waffenanpassung werden Weapon Build Sharing, Apex Attachments und der neue Gunny Weapon Build Recommender integriert. Spieler können damit Ausrüstungen einfacher teilen und Empfehlungen für Waffen-Builds erhalten.
Weitere Änderungen betreffen das Gameplay und die Loadouts. Künftig lassen sich Operatoren und Killstreaks direkt in Loadouts integrieren, während Fraktionen für Operatoren wegfallen. Zudem sind wieder Red Dots auf der Minikarte vorhanden und Infinity Ward verzichtet laut den bisher veröffentlichten Informationen auf Bloom-Effekte bei Schüssen.
Auch der Riot Shield wurde überarbeitet. Der Schild ist nun zerstörbar und wird gleichzeitig als Field Upgrade geführt. Ergänzt wird das Paket durch eine Dynamic Kill Block Map sowie zwei separate Prestige-Pfade für den Fortschritt.
Darüber hinaus bestätigte Infinity Ward das Ende der Unterstützung für die vorherige Konsolengeneration. Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 ausschließlich für die aktuellen Plattformen Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2.
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich glaube ich bin zu alt um mich von 12-jährigen Kids wegschießen zu lassen
Dafür gibt es keine Altersbeschränkung 🙂
Ist bei mir auch so.
Das macht 1-2 Wochen Spaß, aber dann denke ich auch, nene.
Deswegen schießt man die vorher weg 🙂
Ich denke mir das auch.
Vor knapp 20 Jahren konnte man noch schön das originale Modern Warfare spielen und hat selbst alles platt gemacht.
Jetzt mit Mitte 30 bin ich da echt zu schlecht geworden 😀
Spiel Hell Let Loose. Das spielen keine Kiddies. Habs ewig gezockt und es ist super selten, dass da Minderjährige anzutreffen sind. Das Game ist für die meist zu anspruchsvoll und zu realistisch. Loslaufen und ballern ist da nicht sinnvoll. Du stirbst sofort 😛
Was soll ich mit ü50 sagen? Aber ich bin vorne dabei.
Hole während dem MP Match noch ein Bierchen aus dem Kühlschrank und bin den noch MVP…
Alles Sache der Übung
Abwarten. Zu mw2 haben sie das auch gesagt und am Ende haben sie ihr Ding gemacht. Wobei das momentane Feedback der Creator eher in die Richtung geht sie hören auf uns.
Trotzdem verstehe ich nicht wie man bei 4 Jahren Entwicklung nur 12 Maps zum Release haben kann. Gerade das war die ersten drei Monate ein Genickbruch für mw2
Ich versteh es nicht. Erst entfernt man solche Sachen. Dann verliert man jede Menge Fans und alle regen sich auf und sind sauer. Und wenn es dann immer weiter bergab geht mit den Spielerzahlen und fast schon alles zu spät ist, kommen wieder solche Aussagen die das Ruder wieder raumreißen sollen? Warum nicht direkt auf feedback hören sondern erst wenn die Leute weg sind und mit sowas auch nicht sofort mehr zurückkommen. Die Konkurrenz und Auswahl an alternativen ist mittlerweile gross.
War doch nei bo6 schon so..
Blabla zurück zu den wurzeln, keine peinlichen skins mehr, kein bescheuertes wallrun gedöns.
4 wochen später > einhornskins und alles vergeigt….
Die labern immer nur
Da können wir nur hoffen wir werden es sehen das kann alles noch kommen mit den Seasons….. Wobei die scheiss Skins kaum mehr zu sehen sind aktuell in BO 6
Bei CoD bin ich wie gesagt lange raus. Zu lang nur koch Schrott geliefert. Nach BO2 war alles Müll.
Schade das man den Single Player nicht separat erwerben kann.
Der Multiplayer ist nix „mehr“ für mich.
Ich habe das erst wieder beim letzten Battlefield festgestellt.
1-2 Woche ganz ok, danach ist die Luft raus.
Daher sind mir 69,99€ auch viel zu viel für 4-5 Stunden Single player Kampagne.
BF 6 ist ja auch ganz heikel im MP… Wer wird schon gern Random 360 grad gekillt plus die schlechten Maps für Infanterie Gefechte, das komische Gunplay, die TDK, das Trefferfeedback