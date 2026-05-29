Call of Duty: Modern Warfare 4: Infinity Ward bringt zahlreiche Fan-Wünsche zurück

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint im Oktober 2026 für aktuelle Plattformen und bringt beliebte Features zurück

Mit der offiziellen Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare 4 haben Activision und Infinity Ward den nächsten Teil der Shooter-Reihe vorgestellt und zugleich erste Details zu den geplanten Features bekannt gegeben.

Zu den bestätigten Neuerungen und Rückkehrern gehören unter anderem der Theater Mode, die Rückkehr klassischer Perks sowie Map Voting. Auch der bei vielen Spielern beliebte Ninja-Perk kehrt zurück.

Beim Movement-System setzt Infinity Ward auf eine neue Bewegungs-Palette mit Slide Cancelling, Slide-to-ADS sowie Sprint & Mantle Assist. Darüber hinaus wurde ein vollständig neues Movement-Suite angekündigt.

Für die Waffenanpassung werden Weapon Build Sharing, Apex Attachments und der neue Gunny Weapon Build Recommender integriert. Spieler können damit Ausrüstungen einfacher teilen und Empfehlungen für Waffen-Builds erhalten.

Weitere Änderungen betreffen das Gameplay und die Loadouts. Künftig lassen sich Operatoren und Killstreaks direkt in Loadouts integrieren, während Fraktionen für Operatoren wegfallen. Zudem sind wieder Red Dots auf der Minikarte vorhanden und Infinity Ward verzichtet laut den bisher veröffentlichten Informationen auf Bloom-Effekte bei Schüssen.

Auch der Riot Shield wurde überarbeitet. Der Schild ist nun zerstörbar und wird gleichzeitig als Field Upgrade geführt. Ergänzt wird das Paket durch eine Dynamic Kill Block Map sowie zwei separate Prestige-Pfade für den Fortschritt.

Darüber hinaus bestätigte Infinity Ward das Ende der Unterstützung für die vorherige Konsolengeneration. Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 ausschließlich für die aktuellen Plattformen Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2.