Call of Duty: Modern Warfare 4: Infinity Ward erklärt neue Multiplayer-Philosophie

Call of Duty: Modern Warfare 4 verrät neue Details zu Bewegung und Gameplay.

Mit einer neuen Ausgabe der Entwicklerreihe „From The Ward“ hat Infinity Ward weitere Details zum Mehrspielermodus von Call of Duty: Modern Warfare 4 vorgestellt.

Im Mittelpunkt der zweiten Episode steht die grundlegende Philosophie hinter den Bewegungsmechaniken des Spiels. Das Entwicklerteam verfolgt das Ziel, die Bewegungen der Spieler flüssiger, kontrollierter und gleichzeitig reaktionsschneller zu gestalten.

Dabei soll die Balance zwischen Bewegungsfreiheit und präziser Steuerung verbessert werden. Laut Infinity Ward wurde großer Wert darauf gelegt, dass sich jede Aktion unmittelbar und natürlich anfühlt, ohne dabei die taktische Tiefe des Gameplays zu beeinträchtigen.

Die wichtigsten Ziele des Multiplayer-Designs:

Flüssigere und natürlichere Bewegungsabläufe

Höhere Kontrolle bei sämtlichen Aktionen

Schnellere und direktere Reaktionszeiten

Mehr Bewegungsfreiheit für unterschiedliche Spielstile

Verfeinerte Steuerung für ein präziseres Spielgefühl

Verbesserte Balance zwischen Tempo und taktischem Gameplay

Infinity Ward betont, dass die Weiterentwicklung des Bewegungssystems ein zentraler Bestandteil der Multiplayer-Erfahrung von Modern Warfare 4 ist. Spieler sollen sich freier über die Karten bewegen können, während gleichzeitig das bekannte präzise Gunplay der Serie erhalten bleibt.

Mit den regelmäßigen „From The Ward“-Videos gewährt das Studio bereits vor dem Release detaillierte Einblicke in die Entwicklung und die Designentscheidungen hinter Call of Duty: Modern Warfare 4.

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.