Call of Duty: Modern Warfare 4: Infinity Ward erklärt neue Multiplayer-Philosophie

Mit einer neuen Ausgabe der Entwicklerreihe „From The Ward“ hat Infinity Ward weitere Details zum Mehrspielermodus von Call of Duty: Modern Warfare 4 vorgestellt.
Im Mittelpunkt der zweiten Episode steht die grundlegende Philosophie hinter den Bewegungsmechaniken des Spiels. Das Entwicklerteam verfolgt das Ziel, die Bewegungen der Spieler flüssiger, kontrollierter und gleichzeitig reaktionsschneller zu gestalten.
Dabei soll die Balance zwischen Bewegungsfreiheit und präziser Steuerung verbessert werden. Laut Infinity Ward wurde großer Wert darauf gelegt, dass sich jede Aktion unmittelbar und natürlich anfühlt, ohne dabei die taktische Tiefe des Gameplays zu beeinträchtigen.
Die wichtigsten Ziele des Multiplayer-Designs:
- Flüssigere und natürlichere Bewegungsabläufe
- Höhere Kontrolle bei sämtlichen Aktionen
- Schnellere und direktere Reaktionszeiten
- Mehr Bewegungsfreiheit für unterschiedliche Spielstile
- Verfeinerte Steuerung für ein präziseres Spielgefühl
- Verbesserte Balance zwischen Tempo und taktischem Gameplay
Infinity Ward betont, dass die Weiterentwicklung des Bewegungssystems ein zentraler Bestandteil der Multiplayer-Erfahrung von Modern Warfare 4 ist. Spieler sollen sich freier über die Karten bewegen können, während gleichzeitig das bekannte präzise Gunplay der Serie erhalten bleibt.
Mit den regelmäßigen „From The Ward“-Videos gewährt das Studio bereits vor dem Release detaillierte Einblicke in die Entwicklung und die Designentscheidungen hinter Call of Duty: Modern Warfare 4.
Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Haha, das ist totale Comedy. Natürliche und realistische Bewegungen um die taktische Tiefe nicht zu beeinflussen, ich hab gerade einen Lachanfall, danke dafür.
Jeder Soldat slidet durch die Gegend dem Feind entgegen, springt dann um die Ecke und macht mit ner Sniper nen 360 quickscope Headshot, ja ne ist klar. Wenn das Game wenigstens ein klein wenig realistisch wäre, nur ein bisschen wäre es mal ein Schritt in die richtige Richtung
Jedes Studio erzählt jedes Jahr dasselbe und am Ende kommt alles anders.
Größtenteils sind auch die Spieler selber Mitschuld das die Call of Duty Reihe so ist wie sie ist
Sieht nach einem etwas verbesserten, typisch unrealistischem CoD aus, also nichts Neues.
Kling zu schön um war zu sein. Hab das ganze auf 25% Geschwindigkeit angeschaut.
Das Movement über das Auto schaut schon verdammt nochmal flüssig aus und die Bewegung um die Ecken oder rauf auf das Vordach schaut nach Verbesserung aus.
Da ist definitiv was gegangen sonst können sie den Dreck behalten.
Mir reicht die Headline, um den Rest nicht zu lesen.
Ich will nur COD wie früher und kein Fortnite Bewegung System 🤔
Klingt natürlich sehr ansprechend und ambitioniert. Grundsätzlich ist das Gameplay und das Movement in CoD sehr gut. Das Omnimovement ab BO6 ist fantastisch und man kann sich in alle Richtungen flüssig bewegen statt nur geradeaus. Eigentlich schade, dass Sie da wieder „Rückschritte“ gehen, weil ältere Spieler rumgejammert haben, nur weil Sie nicht mithalten können.
Man sollte sich vor zu viel „Realismus“ in Videospielen hüten, das ist sonst irgendwann der Sargnagel für die Industrie.