Call of Duty: Modern Warfare 4: Kampagne ist ein reines Einzelspielererlebnis

Bei der Kampagne des kommenden Shooters Call of Duty: Modern Warfare 4 handelt es sich um ein reines Einzelspielererlebnis.

Nachdem die Koop-Kampagne von Call of Duty: Black Ops 7 eher durch mangelnde Qualität als durch ausufernden Spielspaß von sich reden machte, hat sich Entwickler Infinity Ward für das kürzlich enthüllte Call of Duty: Modern Warfare 4 auf ein anderes Konzept festgelegt.

Ein Vertreter von Activision bestätigte jetzt gegenüber Digital Foundry, dass es sich bei der Kampagne des kommenden Shooters um ein reines Einzelspielererlebnis handeln wird. Einen Koop-Modus werde es diesmal nicht geben.

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.