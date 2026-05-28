Call of Duty: Modern Warfare 4: Multiplayer mit Ballistic Authority, neuen Maps und Prestige-System enthüllt

Mit umfangreichen Änderungen an Gunplay, Movement, Progression und Map-Design will Call of Duty: Modern Warfare 4 den bislang technisch ambitioniertesten Multiplayer der Modern-Warfare-Reihe liefern.

Infinity Ward setzt dabei auf eine neue technologische Grundlage namens „Ballistic Authority“, die nahezu alle Kernsysteme des Shooters miteinander verbindet. Ziel ist ein deutlich präziseres und glaubwürdigeres Kampferlebnis ohne zufällige Abweichungen beim Waffenverhalten.

Im Mittelpunkt stehen komplett überarbeitete Waffenmechaniken. Hipfire-Bloom wurde vollständig entfernt, wodurch Schüsse direkter und nachvollziehbarer wirken sollen. Gleichzeitig wurden Rückstoß, Waffenhandling und Zielverhalten neu aufgebaut, um Spielerinputs präziser umzusetzen.

Auch die visuelle Darstellung wurde angepasst. Tiefenschärfe- und Umgebungseffekte sollen Gegner besser sichtbar machen, ohne die realistische Atmosphäre der Reihe zu verlieren. Zusätzlich reagieren Waffen stärker auf Bewegung, Haltung und Umgebungen, wodurch Gefechte konsistenter und kontrollierter wirken sollen.

Das neue Gunplay-System verbindet erstmals Kugelphysik, Sichtfeld, Audio-Ausbreitung, Operator-Haltung und Waffenbewegung zu einer gemeinsamen Kampfsimulation. Laut Infinity Ward soll dadurch jede abgefeuerte Kugel exakt nachvollziehbar bleiben – ohne Zufallselemente oder inkonsistente Trefferbilder.

Auch beim Movement verfolgt Modern Warfare 4 einen neuen Ansatz. Die Entwickler setzen auf flüssigere Übergänge zwischen Bewegung, Kampf und Waffenhandling, um schnelle Reaktionen zu ermöglichen, ohne den geerdeten Stil der Reihe aufzugeben.

Erweitert wurden außerdem zahlreiche Fortbewegungsoptionen. Spieler können künftig flexibler klettern, hangeln, springen und vertikale Bereiche ausnutzen. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten für Flankenangriffe, alternative Routen und aggressivere Positionswechsel innerhalb der Maps.

Trotz der zusätzlichen Mobilität soll der Multiplayer weiterhin das typische Gewicht und die physische Intensität moderner Gefechte vermitteln. Infinity Ward beschreibt das System als Mischung aus taktischer Kontrolle und cineastischer Dynamik.

Zum Launch werden insgesamt zwölf klassische Core-Maps verfügbar sein. Jede Karte besitzt laut Entwickler einen eigenen visuellen Stil sowie individuelle Infil-Sequenzen vor Matchbeginn. Ergänzt wird das Angebot durch spezielle Gunfight-Maps sowie groß angelegte Big-War-Schauplätze mit Fahrzeugen und Infanterie-Kämpfen.

Besonders hervorgehoben wird die neue Multiplayer-Map „Kill Block“. Das Trainingsgelände innerhalb der Westbridge Training Facility verändert sich zwischen den Runden dynamisch und erzeugt dadurch ständig neue Sichtlinien, Wege und Deckungsmöglichkeiten.

Die Karte basiert auf modularen Segmenten, aus denen laut Infinity Ward mehr als 500 unterschiedliche Konfigurationen entstehen können. Dadurch soll jede Runde eigene taktische Herausforderungen bieten. Kill Block unterstützt unter anderem 3v3-, 10v10- und zukünftige weitere Multiplayer-Varianten.

Auch das Progressionssystem wurde umfassend erweitert. Das neue „Create-a-Class“-Menü vereint Operatoren, Waffen, Equipment und Killstreaks in einem gemeinsamen System, wodurch spezialisierte Klassen schneller erstellt werden können.

Der bekannte Gunsmith kehrt ebenfalls zurück und bietet tiefere Anpassungsmöglichkeiten. Neu ist dabei das „Gunny“-System, das auf Basis freigeschalteter Aufsätze automatisch passende Waffen-Builds für unterschiedliche Spielstile zusammenstellt. Spieler können dadurch schneller auf effektive Setups für Nah-, Mittel- oder Fernkampf zugreifen.

Eine weitere Neuerung sind sogenannte „Apex Attachments“. Diese speziellen Aufsätze werden erst nach vollständigem Waffenfortschritt freigeschaltet und verändern das Verhalten einzelner Waffen teilweise massiv. Je nach Modifikation beeinflussen sie Handling, Tarnung, Feuerrate oder taktische Einsatzmöglichkeiten.

Beim Prestige-System erhalten Spieler erstmals zwei unterschiedliche Wege. Das klassische Prestige setzt den Fortschritt zurück und belohnt dafür höhere XP-Raten sowie exklusive Inhalte. Alternativ erlaubt „Regular Prestige“ einen Neustart des Rangs, ohne freigeschaltete Loadouts oder Klassen zurückzusetzen.

Zusätzlich sollen neue Waffen, Killstreaks und Ausrüstungsgegenstände bereits zum Start verfügbar sein. Infinity Ward kündigte außerdem weitere Detailvorstellungen über die „From the Ward“-Videoreihe an, in denen einzelne Gameplay-Systeme künftig noch ausführlicher präsentiert werden.

Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vorbestellung

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2.