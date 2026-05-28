Call of Duty: Modern Warfare 4: Neue Details zu DMZ und Current-Gen-Technik

Call of Duty: Modern Warfare 4 erweitert DMZ und setzt vollständig auf aktuelle Hardware-Generation.

Mit einem deutlich erweiterten DMZ-Modus und einer konsequenten Ausrichtung auf Current-Gen-Hardware will Call of Duty: Modern Warfare 4 die technisch ambitionierteste Version der Extraction-Erfahrung innerhalb der Reihe liefern.

Infinity Ward beschreibt DMZ künftig als lebendige Kampfarena, in der jede Mission ihre eigene Geschichte schreiben soll. Spieler agieren als verdeckt operierende Einheiten in instabilen Kriegsgebieten und suchen nach fortschrittlicher Militärtechnologie, die nach globalen Konflikten zurückgelassen wurde.

Im Zentrum steht dabei ein dynamisches Einsatzsystem. Wetterbedingungen, militärische Aktivitäten und feindliche Bewegungen verändern sich permanent innerhalb der Sperrzonen, wodurch sich jede Runde unterschiedlich entwickeln soll.

Der neue DMZ-Ansatz setzt laut Entwickler deutlich stärker auf Risiko und Entscheidungsfreiheit. Spieler können allein oder im Squad operieren, Ressourcen sammeln, feindliche Fraktionen bekämpfen, verhandeln oder andere Teams verraten, um wertvolle Ausrüstung zu sichern und erfolgreich zu extrahieren.

Infinity Ward betont, dass keine zwei Einsätze identisch verlaufen sollen. Jede Entscheidung innerhalb der Zone beeinflusst den weiteren Verlauf einer Mission, während gleichzeitig der Druck durch feindliche Kräfte und dynamische Ereignisse steigt.

Zusätzliche Gameplay-Enthüllungen zu DMZ sind bereits angekündigt. Am 7. Juni soll ein erster ausführlicher Blick auf den Modus inklusive Gameplay-Material und weiterer Systemdetails folgen.

Parallel dazu setzt Modern Warfare 4 technisch vollständig auf aktuelle Plattformen. Das Spiel erscheint ausschließlich für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2. Versionen für PlayStation 4 und Xbox One wird es nicht geben.

Laut Infinity Ward ermöglicht dieser Schritt größere Kampfgebiete, dichtere Spielwelten und eine stabilere Performance über sämtliche Spielmodi hinweg. Sowohl Kampagne als auch Multiplayer und DMZ sollen dadurch stärker von schnelleren Ladezeiten, höherer Objekt- und Gegnerdichte sowie flüssigerem Gameplay profitieren.

Besonderen Fokus legen die Entwickler auf die visuelle Darstellung während aktiver Gefechte. Überarbeitete Effekte für Rauch, Explosionen, Beleuchtung und Materialdarstellung sollen die Übersichtlichkeit verbessern und gleichzeitig die Immersion steigern.

Auch Charaktermodelle und Umgebungen wurden technisch erweitert. Selbst in stark gefüllten Szenen mit dichter Vegetation und intensiven Feuergefechten soll die Lesbarkeit des Kampffeldes erhalten bleiben.

Die technische Basis von Modern Warfare 4 wurde laut Entwickler speziell für aktuelle Hardware entwickelt und nicht mehr durch ältere Konsolengenerationen eingeschränkt. Dadurch sollen sämtliche Systeme konsistenter und reaktionsschneller arbeiten.

Digitale Vorbestellungen sind bereits für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC verfügbar. Die Vorbestellung für Nintendo Switch 2 soll später im Jahr folgen.

Call of Duty: Modern Warfare 4 – Vorbestellung

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026.