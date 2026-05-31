Call of Duty: Modern Warfare 4: Neue Entwicklerreihe mit Story-Einblicken zur Kampagne

Neue Einblicke in Call of Duty: Modern Warfare 4 liefert Infinity Ward mit dem Start der Entwicklerreihe From The Ward. In der ersten Episode stehen sowohl die Kampagne als auch die erzählerische Ausrichtung des Spiels im Fokus.

Die Entwickler betonen dabei die Rückkehr zu den Wurzeln der Serie, allerdings mit einem frischen erzählerischen Ansatz. Die Kampagne führt Spieler unter anderem an die kollabierenden Frontlinien der koreanischen Konfliktzonen sowie in die persönliche Geschichte von Captain Price, der sich zunehmend gegen die Strukturen wendet, die ihn geprägt haben.

Im Mittelpunkt der Episode steht hauptsächlich die narrative Ausrichtung des Spiels. Infinity Ward beschreibt die Kampagne als intensiver und persönlicher, mit stärkerem Fokus auf Charakterentwicklung und den Konsequenzen des Krieges.

Mit From The Ward startet damit eine neue Kommunikationsreihe rund um Modern Warfare 4, die künftig weitere Einblicke in Story, Gameplay und Designentscheidungen liefern soll.