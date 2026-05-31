Call of Duty: Modern Warfare 4: Neue Entwicklerreihe mit Story-Einblicken zur Kampagne

Neue Einblicke in Call of Duty: Modern Warfare 4 liefert Infinity Ward mit dem Start der Entwicklerreihe From The Ward. In der ersten Episode stehen sowohl die Kampagne als auch die erzählerische Ausrichtung des Spiels im Fokus.
Die Entwickler betonen dabei die Rückkehr zu den Wurzeln der Serie, allerdings mit einem frischen erzählerischen Ansatz. Die Kampagne führt Spieler unter anderem an die kollabierenden Frontlinien der koreanischen Konfliktzonen sowie in die persönliche Geschichte von Captain Price, der sich zunehmend gegen die Strukturen wendet, die ihn geprägt haben.
Im Mittelpunkt der Episode steht hauptsächlich die narrative Ausrichtung des Spiels. Infinity Ward beschreibt die Kampagne als intensiver und persönlicher, mit stärkerem Fokus auf Charakterentwicklung und den Konsequenzen des Krieges.
Mit From The Ward startet damit eine neue Kommunikationsreihe rund um Modern Warfare 4, die künftig weitere Einblicke in Story, Gameplay und Designentscheidungen liefern soll.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habe null Erwartungen an die Story, gerade nach MW1-3 nicht.
Ich bin schon sehr gespannt auf die Story. Bisher gefällt mir das gezeigte sehr gut muss ich sagen.
Hauptsache der MP rockt
80€ für ein 8 Std. Story Spiel. ist mir zu viel. Und MP wird eh die Hölle sein mit rumspringen.
Die Kampagne wird denke ich mal an mw2 anschließen die meiner Meinung nach die beste der letzten Jahre war. Darauf freue ich mich
Alles andere ist halt Infinity ward ohne Erwartungen rein gehen
Freue mich endlich MW und kein BO Mist 😎