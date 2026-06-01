Call of Duty: Modern Warfare 4: Neuer Trailer zeigt den Umfang der Vault Edition

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Image: Activision Publishing Inc.

Ein neuer Trailer gibt einen Überblick über die Inhalte der Vault Edition von Call of Duty: Modern Warfare 4.

Mit einem neuen Trailer rückt Call of Duty: Modern Warfare 4 die Inhalte seiner Vault Edition in den Mittelpunkt. Die Sonderedition erweitert den Shooter um zusätzliche Operatoren, Waffenpakete und Premium-Inhalte für den Live-Service.

Zum Lieferumfang gehört das Operator-Paket „Feindliche Allianz“, das vier alternative Skins für Price, Valeria, Ghost und Blix enthält. Ergänzt wird das Angebot durch das Operator-Paket „Spezialeinheiten“ mit vier weiteren Operator-Skins, die das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich und Südkorea repräsentieren. Die Charaktere verfügen zudem über Sprachausgabe in der jeweiligen Landessprache.

Darüber hinaus umfasst die Vault Edition die Spezialwaffen-Sammlung mit fünf exklusiven Waffen. Käufer erhalten außerdem eine Saison BlackCell, die den Battle Pass, 20 Stufensprünge, 1.100 Call of Duty Points sowie weitere Boni beinhaltet.

Abgerundet wird das Paket durch einen DMZ-Einsatzbonus, der zusätzliche Inhalte für den DMZ-Modus freischaltet.

Der neue Trailer stellt die  Bestandteile der Vault Edition vor und zeigt, welche Zusatzinhalte Spieler beim Kauf der Premium-Ausgabe erhalten.

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch.

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5 Kommentare Added

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  1. aleXdeluXe86 69880 XP Romper Domper Stomper | 01.06.2026 - 13:04 Uhr

    Sieht schon gut aus.
    Aber ich denke für meine paar Runden COD reicht mir auch BlackOps 6

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  2. HakunaTraumata 128710 XP Man-at-Arms Onyx | 01.06.2026 - 13:46 Uhr

    Vault Edition war mit die dämlichste Neuerung die sie gebracht haben. Eine weitere teurere Version des Battle Pass. Würde mich nicht wundern wenn eine noch teuerer Variante kommt

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  4. Devilsgift 137915 XP Elite-at-Arms Gold | 01.06.2026 - 13:55 Uhr

    Und dafür 110 Teuro? Nein, danke. Ich warte auf einen Sale oder ein Jahr bis es im Gamepass ist, um die SP Kampagne zu spielen

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