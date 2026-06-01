Call of Duty: Modern Warfare 4: Neuer Trailer zeigt den Umfang der Vault Edition

Ein neuer Trailer gibt einen Überblick über die Inhalte der Vault Edition von Call of Duty: Modern Warfare 4.

Mit einem neuen Trailer rückt Call of Duty: Modern Warfare 4 die Inhalte seiner Vault Edition in den Mittelpunkt. Die Sonderedition erweitert den Shooter um zusätzliche Operatoren, Waffenpakete und Premium-Inhalte für den Live-Service.

Zum Lieferumfang gehört das Operator-Paket „Feindliche Allianz“, das vier alternative Skins für Price, Valeria, Ghost und Blix enthält. Ergänzt wird das Angebot durch das Operator-Paket „Spezialeinheiten“ mit vier weiteren Operator-Skins, die das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich und Südkorea repräsentieren. Die Charaktere verfügen zudem über Sprachausgabe in der jeweiligen Landessprache.

Darüber hinaus umfasst die Vault Edition die Spezialwaffen-Sammlung mit fünf exklusiven Waffen. Käufer erhalten außerdem eine Saison BlackCell, die den Battle Pass, 20 Stufensprünge, 1.100 Call of Duty Points sowie weitere Boni beinhaltet.

Abgerundet wird das Paket durch einen DMZ-Einsatzbonus, der zusätzliche Inhalte für den DMZ-Modus freischaltet.

Der neue Trailer stellt die Bestandteile der Vault Edition vor und zeigt, welche Zusatzinhalte Spieler beim Kauf der Premium-Ausgabe erhalten.

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch.