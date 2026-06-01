Call of Duty: Modern Warfare 4: Setzt auf realistischen Stil und verzichtet auf alberne Crossover-Skins

Ein zentrales Thema rund um Call of Duty: Modern Warfare 4 ist erneut die visuelle und inhaltliche Ausrichtung des Spiels. Die Entwickler betonen dabei klar, dass der kommende Teil wieder stärker auf einen realistischen und geerdeten Stil setzen soll.
Laut Studio-Aussagen sei „jeder Aspekt von Modern Warfare 4“ eng an die narrative Grundlage des Spiels gebunden. Jede Entscheidung müsse sich authentisch zur Marke und zum bekannten Modern-Warfare-Setting anfühlen.
Damit positioniert sich der Shooter bewusst gegen die zuletzt häufig kritisierten Crossover-Inhalte und überdrehten Celebrity-Skins, die in früheren Teilen für Diskussionen gesorgt hatten.
Besonders deutlich wird die neue Linie durch die Aussage, dass man sich klar zu einem bodenständigeren Ansatz bekenne und das Spielerlebnis wieder stärker an militärischer Authentizität ausrichten wolle.
Auf eine Fan-Anfrage nach bekannten Crossover-Skins soll das Studio zudem direkt reagiert haben – mit einer klaren, knappen Antwort: „Kein Nicki.“
Ob diese Strategie langfristig auch den Live-Service-Ansatz der Reihe verändert, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch bereits jetzt, dass Modern Warfare 4 in seiner Präsentation deutlich näher an den klassischen Wurzeln der Reihe angesiedelt sein soll.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Trotzdem kein Interesse.
Glaube ich ihnen, Black Ops 7 ging schon größtenteils in die Richtung und der Teil macht einen düsteren Eindruck.
Abwarten 😄
Würd mich freuen, aber irgendwie kann ich das nur schwer glauben.
CoD und potthässliche, alberne Skins gehen Hand in Hand.
Wenns das nciht zum Release gibt, dann in einer späteren Season.
Aber vlt kommt diesmal ja wirklich nichts davon.
GENAU DAS wurde auch bei Black ops 6 gesagt
die werden es doch nicht endlich kapiert haben?
Hoffentlich..Bei Black Ops 7 haben sie es vorher auch gesagt und paar Wochen später gings schon wieder los..🤦Aber ich bin zuversichtlich bei MW4 das sie dieses Mal es ändern und nicht diese Skins reinpacken..
Es wäre so einfach ein Häckchen in den Optionen einzubauen 🫣
Skin anzeigen on/off
Damit wären wahrscheinlich alle Spieler zufrieden. Sowohl der Nikolaus als auch der Militär Fan
Aber dann würden es die User ja nicht mehr kaufen. Wichtig ist doch das andere es sehen.
Mal sehen ob die Burschen dann nicht mit den Seasons kommen, kling bis jetzt alles gut bei MW 4