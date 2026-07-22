Call of Duty: Modern Warfare 4: Shooter erscheint auf Nintendo Switch 2 – Vorbestelltermin steht fest

1 Autor: , in News / Call of Duty: Modern Warfare 4
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

Activision hat den Start der Vorbestellungen für Call of Duty: Modern Warfare 4 auf der Nintendo Switch 2 bekannt gegeben.

Activision hat den Termin für den Start der Vorbestellungen von Call of Duty: Modern Warfare 4 auf der Nintendo Switch 2 bekannt gegeben. Spieler können das Spiel ab dem 26. August vorbestellen.

Kurz darauf erhalten die Besitzer der Konsole die Möglichkeit, an der Open Beta Weekend 2 teilzunehmen. Diese startet am 28. August und steht allen Spielern auf der Nintendo Switch 2 offen. Eine Vorbestellung ist für die Teilnahme nicht erforderlich.

Weitere Details zur Nintendo Switch 2-Version von Modern Warfare 4 will Activision kurz vor dem Beginn der Vorbestellungen veröffentlichen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Modern Warfare 4

1 Kommentar Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort