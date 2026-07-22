Call of Duty: Modern Warfare 4: Shooter erscheint auf Nintendo Switch 2 – Vorbestelltermin steht fest

Activision hat den Start der Vorbestellungen für Call of Duty: Modern Warfare 4 auf der Nintendo Switch 2 bekannt gegeben.

Activision hat den Termin für den Start der Vorbestellungen von Call of Duty: Modern Warfare 4 auf der Nintendo Switch 2 bekannt gegeben. Spieler können das Spiel ab dem 26. August vorbestellen.

Kurz darauf erhalten die Besitzer der Konsole die Möglichkeit, an der Open Beta Weekend 2 teilzunehmen. Diese startet am 28. August und steht allen Spielern auf der Nintendo Switch 2 offen. Eine Vorbestellung ist für die Teilnahme nicht erforderlich.

Weitere Details zur Nintendo Switch 2-Version von Modern Warfare 4 will Activision kurz vor dem Beginn der Vorbestellungen veröffentlichen.