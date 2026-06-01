Call of Duty: Modern Warfare 4: So entsteht Ghost in MW4

Ein neuer Dev-Einblick zu Call of Duty: Modern Warfare 4 zeigt die Entstehung eines der bekanntesten Operator-Designs der Reihe. Die dritte Episode der Reihe From The Ward konzentriert sich vollständig auf den kreativen Prozess hinter Ghost.

Infinity Ward gibt dabei Einblicke in die Entwicklung von der ersten Skizze bis zur finalen Ingame-Umsetzung. Joel und das Team zeigen, wie ikonische Charaktere und Ausrüstung Schritt für Schritt entstehen und in die finalen Loadouts integriert werden.

Die Episode beleuchtet verschiedene Produktionsphasen, darunter das Masken-Design von Ghost, die Weiterentwicklung des Charakters sowie die Umsetzung für die Vault Edition. Auch Konzeptzeichnungen und die technische Umsetzung spielen eine zentrale Rolle im gezeigten Material.

Call of Duty: Modern Warfare 4 setzt seine Kampagne inhaltlich in einem Konflikt auf der koreanischen Halbinsel an. Eine Invasion Nordkoreas destabilisiert die Region, während Captain Price parallel einen persönlichen Schattenkrieg führt, der die globale Eskalation weiter antreibt.

Mit From The Ward baut Infinity Ward die Entwicklung des Spiels weiter aus und zeigt regelmäßig neue Aspekte aus Design, Gameplay und Story-Entstehung.