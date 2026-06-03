Call of Duty: Modern Warfare 4: Sound-Design im neuen Entwickler-Video vorgestellt

Infinity Ward zeigt die Entstehung der Klangkulisse von Call of Duty: Modern Warfare 4.

Infinity Ward hat die vierte Episode der Entwicklerreihe „From The Ward“ veröffentlicht und dabei einen Blick hinter die Kulissen von Call of Duty: Modern Warfare 4 gewährt.

Unter dem Titel „Sounds of Warfare“ dreht sich diesmal alles um die Audio-Entwicklung des Shooters. Das Team zeigt, wie reale Explosionen, Waffenklänge und Umgebungsgeräusche aufgezeichnet und anschließend in die Spielwelt integriert werden.

Im Video erläutern die Entwickler den gesamten Prozess von den Feldaufnahmen über die verwendeten Audio-Engines bis hin zu den technischen Grundlagen des Proximity Chats. Ziel sei es, eine möglichst authentische und filmreife Klangkulisse zu erschaffen, bei der jeder Schuss und jede Explosion spürbar wirkt.

Die neue Episode ist Teil der fortlaufenden „From The Ward“-Reihe, mit der Infinity Ward verschiedene Aspekte der Entwicklung von Call of Duty: Modern Warfare 4 vorstellt. Zuvor standen bereits die Kampagne, der Mehrspielermodus sowie die Gestaltung von Charakteren wie Ghost im Mittelpunkt.

Call of Duty: Modern Warfare 4 versetzt Spieler auf die koreanische Halbinsel, wo ein großangelegter Konflikt die Welt an den Rand einer Eskalation bringt. Parallel dazu verfolgt Captain Price seine eigene Mission im Schatten des Krieges.