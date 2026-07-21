Call of Duty: Modern Warfare 4: Treyarch reagiert auf Kritik am Waffenfortschritt

Die Diskussionen um den Waffenfortschritt in Call of Duty: Modern Warfare 4 haben inzwischen auch Treyarch erreicht.
Das Studio hat sich nun öffentlich zur Kritik aus der Community geäußert und weitere Informationen in Aussicht gestellt.
In einem kurzen Statement erklärt Treyarch, dass man die Gespräche rund um das Fortschrittssystem und den Grind verfolgt.
Gleichzeitig versichert das Entwicklerteam, dass schon bald weitere Details zum Levelsystem und zur Progression veröffentlicht werden sollen.
„Wir sehen die Diskussionen rund um den Waffenfortschritt. Schon bald werden wir mehr zum Levelsystem und dem Grind verraten. Wir kümmern uns darum.“
Konkrete Änderungen oder Anpassungen wurden bislang nicht angekündigt. Das Statement deutet jedoch darauf hin, dass Treyarch das Feedback der Community ernst nimmt und sich zeitnah ausführlicher zum Waffenfortschritt äußern möchte.
Wann die angekündigten Informationen erscheinen, hat das Studio bislang nicht verraten.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Modern Warfare 4 kommt aber von Infinity Ward
Ja, aber sie arbeiten mit Treyarch am Multiplayer bzw. Ranglistenspiele.
Ach Gott muss treyarch etwa schon wieder aushelfen beim Ranglistenspiel…?
Mal abwarten ob sie es ordentlich hinbekommen werden.
👍🏼
Mit irgendwas muss man die Spieler ja beschäftigen.
Glaube nicht, dass sich da groß was tun wird.
Also ich bin bei BO6 mit dem Waffen und XP Fortschrit System eigentlich zufrieden. Vor allem seit die Waffenkammer wieder funktioniert. Is ja eh immer fast das gleiche bei COD
Ich hab prinzipiell nichts dagegen, wenn Sie den Grind etwas zurückfahren. Es ist ja dazu gedacht, den Leuten über Zeit was zu tun zu geben, also habe ich nichts dagegen. Es geht ja hauptsächlich um Camos und nichts essentielles, sodass es jedem selbst überlassen bleibt, ob er das machen will oder nicht. Das Spiel beeinflusst es eher weniger. Eine viel miserablere Variante davon sehen wir ja bei manch anderem Spiel, wo die Holzköpfe von Devs das Achievement system missbrauchen und an solch einen langen Grind binden, was ich absolut verwerflich finde. Solche Spiele meide ich inzwischen auch und boykottiere diesen Missbrauch (TC kann sich ihre Gears Spiele behalten, ich hab besseres zu tun als über Jahre den immergleichen Multiplayer spielen zu müssen, nur das Spiel zu 100% abschließen zu können☠️ Absolute Penner☠️)