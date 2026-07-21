Call of Duty: Modern Warfare 4: Treyarch reagiert auf Kritik am Waffenfortschritt

Spieler beschweren sich über den Grind – Treyarch kündigt Neuigkeiten für Modern Warfare 4 an.

Die Diskussionen um den Waffenfortschritt in Call of Duty: Modern Warfare 4 haben inzwischen auch Treyarch erreicht.

Das Studio hat sich nun öffentlich zur Kritik aus der Community geäußert und weitere Informationen in Aussicht gestellt.

In einem kurzen Statement erklärt Treyarch, dass man die Gespräche rund um das Fortschrittssystem und den Grind verfolgt.

Gleichzeitig versichert das Entwicklerteam, dass schon bald weitere Details zum Levelsystem und zur Progression veröffentlicht werden sollen.

„Wir sehen die Diskussionen rund um den Waffenfortschritt. Schon bald werden wir mehr zum Levelsystem und dem Grind verraten. Wir kümmern uns darum.“

Konkrete Änderungen oder Anpassungen wurden bislang nicht angekündigt. Das Statement deutet jedoch darauf hin, dass Treyarch das Feedback der Community ernst nimmt und sich zeitnah ausführlicher zum Waffenfortschritt äußern möchte.

Wann die angekündigten Informationen erscheinen, hat das Studio bislang nicht verraten.