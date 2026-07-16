Call of Duty: Modern Warfare 4: Waffenentwicklung in neuer The Ward Episode vorgestellt

Mit der fünften Ausgabe der Entwicklerreihe The Ward gewährt Call of Duty: Modern Warfare 4 einen weiteren Blick hinter die Kulissen der Entwicklung. Im Mittelpunkt der neuen Episode steht diesmal die Entstehung des Waffenarsenals und der Anspruch des Teams an Authentizität, Balance und Präzision.
Unter dem Titel „Crafting the Weapons of Modern Warfare 4 – From The Ward Ep. 5“ erläutern die Entwickler, welche Philosophie hinter dem Design der Waffen steckt und wie diese sowohl möglichst authentisch als auch ausgewogen für das Gameplay umgesetzt werden.
Die Episode konzentriert sich darauf, den Entwicklungsprozess näherzubringen und zeigt, wie Realismus und Spielbalance miteinander kombiniert werden, damit sich jede Waffe individuell anfühlt, ohne das Multiplayer-Erlebnis aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Mit der fortlaufenden The Ward-Reihe veröffentlicht das Entwicklerteam regelmäßig Hintergrundberichte und Einblicke in die Entstehung von Modern Warfare 4 und informiert die Community über verschiedene Aspekte der Entwicklung.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ach am Ende kriegst du davon eh Nix mit von der Lachmann 556 oder Lachmann 482
Bin mal gespannt, ob man grafisch einen Sprung sehen können wird, wo Last-Gen nicht mehr unterstützt wird.
Ja war ziemlich interessant zu sehen. Die verbesserungen im Gunplay sind toll. Ich freue mich drauf.
Heute Abend sollte auch ein Livestream mit erstem Multiplayer Gameplay sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
Schaut wuchtig aus beim Impact. Grafik auf der gezeigten 10vs10 Baukastenmap auch gut die Normalen Maps werden sicher besser. Schaut aus als ob es noch besser rein geht wie BO6. Jetzt müssen nur noch par gute Maps dabei sein.
Nach zwei Jahren black ops freue ich mich mal wieder auf MW
Das Waffengefühl ist bei CoD unerreicht, hat immer viel Spaß gemacht mit den meisten Waffen zu ballern und das wird auch im kommenden Teil so sein.
Sieht gut aus aber ich warte bis es im GP ist ^^
Mir gefällt es bin schon gespannt und da es ein MW ist schon erworben