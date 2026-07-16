Call of Duty: Modern Warfare 4: Waffenentwicklung in neuer The Ward Episode vorgestellt

Modern Warfare 4 zeigt in der neuen Ausgabe von The Ward die Entwicklung seines Waffenarsenals.

Mit der fünften Ausgabe der Entwicklerreihe The Ward gewährt Call of Duty: Modern Warfare 4 einen weiteren Blick hinter die Kulissen der Entwicklung. Im Mittelpunkt der neuen Episode steht diesmal die Entstehung des Waffenarsenals und der Anspruch des Teams an Authentizität, Balance und Präzision.

Unter dem Titel „Crafting the Weapons of Modern Warfare 4 – From The Ward Ep. 5“ erläutern die Entwickler, welche Philosophie hinter dem Design der Waffen steckt und wie diese sowohl möglichst authentisch als auch ausgewogen für das Gameplay umgesetzt werden.

Die Episode konzentriert sich darauf, den Entwicklungsprozess näherzubringen und zeigt, wie Realismus und Spielbalance miteinander kombiniert werden, damit sich jede Waffe individuell anfühlt, ohne das Multiplayer-Erlebnis aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Mit der fortlaufenden The Ward-Reihe veröffentlicht das Entwicklerteam regelmäßig Hintergrundberichte und Einblicke in die Entstehung von Modern Warfare 4 und informiert die Community über verschiedene Aspekte der Entwicklung.