Call of Duty: Modern Warfare 4: Weitere Details zu Kill Block mit über 500 Multiplayer-Konfigurationen

Über 500 Kartenvarianten: Kill Block macht jede Multiplayer-Partie in Call of Duty: Modern Warfare 4 einzigartig.

Mit Kill Block führt Call of Duty: Modern Warfare 4 ein neues Multiplayer-System ein, das sich nach jeder Partie verändert.

Zum Start am 23. Oktober stehen mehr als 500 unterschiedliche Kartenkonfigurationen zur Verfügung, wodurch sich Sichtlinien, Laufwege und Gefechte immer wieder neu entwickeln.

Erstmals konnten Besucher der Fanatics Fest NYC einen Blick auf Kill Block werfen.

Hinter dem Namen verbirgt sich die fiktive West Bridge Advanced Military Training Facility, eine modulare Trainingsanlage, deren Spielfeld aus drei austauschbaren Bereichen – sogenannten Slabs – besteht. Zwei äußere Segmente und ein zentrales Kampfareal werden vor jeder Partie neu kombiniert und erzeugen dadurch immer wieder neue Kartenlayouts.

Einige der Module orientieren sich an bekannten Schauplätzen der Modern-Warfare-Reihe.

Bereiche wie Crash, Shoot House, Killhouse oder Storage Town kehren zurück, werden jedoch mit neuen Umgebungen kombiniert und verändern dadurch ihre taktische Bedeutung. Neben völlig neuen Arealen sorgen Wettereffekte wie Schnee oder Regen zusätzlich für wechselnde Sichtverhältnisse.

Kill Block unterstützt zum Launch den klassischen Gunfight-3v3-Modus sowie den neuen Gunfight 10v10.

Gespielt wird mit identischen, zufällig vergebenen Ausrüstungen, sodass Teamwork, Kartenkenntnis und Anpassungsfähigkeit im Mittelpunkt stehen. Nach jeweils zwei Runden wechselt nicht nur die Bewaffnung, sondern auch die komplette Kartenkombination.

Infinity Ward hat die Anlage zudem so konzipiert, dass künftig weitere Multiplayer-Modi integriert werden können.

Kill Block soll damit langfristig als dynamische Plattform für neue Inhalte dienen.

Neben Kill Block umfasst der Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 4 zum Release außerdem zwölf klassische Karten, großangelegte Ground-War-Schlachten mit Fahrzeugen, Hardcore-Varianten sowie weitere Spielmodi und Party-Playlists.