Call of Duty: Modern Warfare 4: Zeigt die Entstehung des offiziellen Key Arts

Wenige Monate vor der Veröffentlichung gewährt Infinity Ward einen Blick hinter die Kulissen von Call of Duty: Modern Warfare 4. In einem neuen Video steht die Entstehung des offiziellen Key Arts im Mittelpunkt, das künftig die Vermarktung des Shooters prägen wird.

Für das Artwork arbeitete das Studio mit einem internationalen Team aus Filmemachern, Schauspielern, Künstlern und weiteren Kreativen zusammen. Das Video zeigt, wie die verschiedenen Elemente des finalen Motivs entstanden sind und welche Arbeitsschritte bis zum fertigen Ergebnis notwendig waren.

Neben den beteiligten Personen liefert der Behind-the-Scenes-Clip auch neue Eindrücke der Charaktere und der visuellen Ausrichtung des Spiels. Infinity Ward setzt dabei auf einen realistischen Militärstil, der die Tonalität der Kampagne widerspiegeln soll.

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026. Die Handlung dreht sich um einen eskalierenden Konflikt auf der koreanischen Halbinsel, während Captain Price parallel einen persönlichen Feldzug gegen die Drahtzieher der Ereignisse führt.

Das neue Making-of reiht sich in die laufende Videoreihe From The Ward ein, mit der Infinity Ward verschiedene Aspekte der Entwicklung von Call of Duty: Modern Warfare 4 näher beleuchtet.