Call of Duty: Modern Warfare 4: Kostenloses Variety-Kartenpaket im Store

Für den Shooter Call of Duty: Modern Warfare 4 ist das Variety-Kartenpaket kostenlos im Store erhältlich.

Das Variety-Kartenpaket für Call of Duty: Modern Warfare 4 ist kostenlos im Microsoft Store erhältlich.

Das Paket umfasst die vier Karten „Der Bach“, „Station“, „Chinatown“ und „Auf engstem Raum“ für den Mehrspieler des Shooters aus dem Jahr 2007.

Normalerweise kostet das Variety-Kartenpaket 9,49 Euro.

Wenn Call of Duty: Modern Warfare 4 früher oder später im Xbox Game Pass landet, haben Spieler Zugriff auf denselben Pool an Karten, was dem Matchmaking zugutekommt.