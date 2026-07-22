Call of Duty: Modern Warfare 4: Nutzt PS5 Pro mit verbessertem PSSR und 120 Hz

Sony hat die technischen Verbesserungen von Call of Duty: Modern Warfare 4 auf der PS5 Pro vorgestellt.

Sony hat weitere technische Details zur PlayStation 5 Pro-Version von Call of Duty: Modern Warfare 4 bekannt gegeben. Demnach unterstützt der Shooter auf der leistungsstärkeren Konsole ein verbessertes PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) sowie weitere Grafik- und Performance-Optimierungen.

Neben einer 4K-Ausgabe, 120-Hz-High-Frame-Rate, Variable Refresh Rate (VRR), HDR, 3D-Audio, Remote Play, adaptiven Triggern und haptischem Feedback profitiert die PS5-Pro-Version von einer optimierten PSSR-Technologie. Diese soll sowohl im 60-Hz- als auch im 120-Hz-Modus für eine höhere Bildqualität und verbesserte Details sorgen.

Freigeschaltete Bildrate auf PS5 Pro

Wer auf der PS5 Pro gleichzeitig den 120-Hz-Modus und VRR aktiviert, erhält zudem eine freigeschaltete Bildrate. Dadurch kann das Spiel – abhängig von der jeweiligen Szene – höhere Bildraten als die üblichen festen Zielwerte erreichen, sofern das angeschlossene Display dies unterstützt.

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2. Käufer der digitalen Vorbesteller-Version erhalten bereits ab dem 16. Oktober Zugriff auf die Kampagne.