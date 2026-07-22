Call of Duty: Modern Warfare 4: Nutzt PS5 Pro mit verbessertem PSSR und 120 Hz

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Sony hat die technischen Verbesserungen von Call of Duty: Modern Warfare 4 auf der PS5 Pro vorgestellt.

Sony hat weitere technische Details zur PlayStation 5 Pro-Version von Call of Duty: Modern Warfare 4 bekannt gegeben. Demnach unterstützt der Shooter auf der leistungsstärkeren Konsole ein verbessertes PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) sowie weitere Grafik- und Performance-Optimierungen.

Neben einer 4K-Ausgabe, 120-Hz-High-Frame-Rate, Variable Refresh Rate (VRR), HDR, 3D-Audio, Remote Play, adaptiven Triggern und haptischem Feedback profitiert die PS5-Pro-Version von einer optimierten PSSR-Technologie. Diese soll sowohl im 60-Hz- als auch im 120-Hz-Modus für eine höhere Bildqualität und verbesserte Details sorgen.

Freigeschaltete Bildrate auf PS5 Pro

Wer auf der PS5 Pro gleichzeitig den 120-Hz-Modus und VRR aktiviert, erhält zudem eine freigeschaltete Bildrate. Dadurch kann das Spiel – abhängig von der jeweiligen Szene – höhere Bildraten als die üblichen festen Zielwerte erreichen, sofern das angeschlossene Display dies unterstützt.

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2. Käufer der digitalen Vorbesteller-Version erhalten bereits ab dem 16. Oktober Zugriff auf die Kampagne.

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14 Kommentare Added

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  3. Robilein 1305620 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 22.07.2026 - 16:35 Uhr

    Joa, nichts weltbewegendes wie man es kennt. Den ein oder anderen kleinen Unterschied wird es schon geben. Aber nichts wofür man die PS 5 Pro bräuchte.

    1
    • neueraccount 0 XP Neuling | 22.07.2026 - 16:47 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Die PS 5 Pro könnte Gold produzieren und du würdest sie trotzdem nicht brauchen.

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  4. Kreator78 87870 XP Untouchable Star 4 | 22.07.2026 - 16:37 Uhr

    Was das Spiel nicht besser macht. Ein Kakahaufen bleibt auch mit einem goldenen Fähnchen ein Kakahaufen

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  5. GERxJOHNNY 107930 XP Master User | 22.07.2026 - 16:40 Uhr

    PS5 Pro Spieler freuen sich immer, wenn ein Spiel für ihre Konsole optimiert wird

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  6. Katanameister 508400 XP Xboxdynasty MVP Silber | 22.07.2026 - 16:43 Uhr

    Gähn, sieht man sowieso kaum einen Unterschied zur Standard PS5 und Xbox Series X.

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  7. Economic 112470 XP Scorpio King Rang 1 | 22.07.2026 - 16:44 Uhr

    Bin gespannt ob ich ein Grafikupgrade von BO6 zu MW4 auf dem PC sehen werde.
    und das ganze geht hoffentlich nicht noch auf die Performance da BO6 bereits eine RTX 5080 auf Nativ 3440×1440 max. braucht.
    BO7 war ja eher ein Downgrade zu BO6

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  9. HakunaTraumata 133695 XP Elite-at-Arms Silber | 22.07.2026 - 16:56 Uhr

    Sind halt Sachen wo ich bei der Kampagne sage ok geil. Aber im MP bei den schnellen Bewegungen kriegt man davon eh nicht wirklich was mit

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  10. Teddofryo 146365 XP Master-at-Arms Gold | 22.07.2026 - 17:50 Uhr

    Und wenn das in nativem 8k mit 240 Fps und aller höchsten Details läuft, erstmal paar Jährchen CoD Pause für mich.

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