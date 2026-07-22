Call of Duty: Modern Warfare 4: Nutzt PS5 Pro mit verbessertem PSSR und 120 Hz

Sony hat weitere technische Details zur PlayStation 5 Pro-Version von Call of Duty: Modern Warfare 4 bekannt gegeben. Demnach unterstützt der Shooter auf der leistungsstärkeren Konsole ein verbessertes PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) sowie weitere Grafik- und Performance-Optimierungen.
Neben einer 4K-Ausgabe, 120-Hz-High-Frame-Rate, Variable Refresh Rate (VRR), HDR, 3D-Audio, Remote Play, adaptiven Triggern und haptischem Feedback profitiert die PS5-Pro-Version von einer optimierten PSSR-Technologie. Diese soll sowohl im 60-Hz- als auch im 120-Hz-Modus für eine höhere Bildqualität und verbesserte Details sorgen.
Freigeschaltete Bildrate auf PS5 Pro
Wer auf der PS5 Pro gleichzeitig den 120-Hz-Modus und VRR aktiviert, erhält zudem eine freigeschaltete Bildrate. Dadurch kann das Spiel – abhängig von der jeweiligen Szene – höhere Bildraten als die üblichen festen Zielwerte erreichen, sofern das angeschlossene Display dies unterstützt.
Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2. Käufer der digitalen Vorbesteller-Version erhalten bereits ab dem 16. Oktober Zugriff auf die Kampagne.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sicher, sicher, wir werden sehen obs auch funktioniert lol
Da ist ja der absolute Wahnsinn, nicht!
Joa, nichts weltbewegendes wie man es kennt. Den ein oder anderen kleinen Unterschied wird es schon geben. Aber nichts wofür man die PS 5 Pro bräuchte.
Die PS 5 Pro könnte Gold produzieren und du würdest sie trotzdem nicht brauchen.
Was das Spiel nicht besser macht. Ein Kakahaufen bleibt auch mit einem goldenen Fähnchen ein Kakahaufen
Da muss ich dir recht geben.
PS5 Pro Spieler freuen sich immer, wenn ein Spiel für ihre Konsole optimiert wird
Warum auch nicht. Das freut mich auch jedesmal.✌️
Gähn, sieht man sowieso kaum einen Unterschied zur Standard PS5 und Xbox Series X.
Bin gespannt ob ich ein Grafikupgrade von BO6 zu MW4 auf dem PC sehen werde.
und das ganze geht hoffentlich nicht noch auf die Performance da BO6 bereits eine RTX 5080 auf Nativ 3440×1440 max. braucht.
BO7 war ja eher ein Downgrade zu BO6
Einfach abwarten, ich bin mir sicher das es auf der Xbox auch sehr gut läuft.
Auf der X wahrscheinlich
Sind halt Sachen wo ich bei der Kampagne sage ok geil. Aber im MP bei den schnellen Bewegungen kriegt man davon eh nicht wirklich was mit
Und wenn das in nativem 8k mit 240 Fps und aller höchsten Details läuft, erstmal paar Jährchen CoD Pause für mich.