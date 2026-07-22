Call of Duty: Modern Warfare 4: Präsentiert Kill Block und Beta-Termin im neuen Video

Activision hat einen neuen Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare 4 veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht die Multiplayer-Karte Kill Block, die laut Entwickler durch ihr variables Layout in jeder Partie für neue Spielsituationen sorgen soll.
Die Karte besteht aus drei miteinander verbundenen Bereichen, die unterschiedliche Spielstile ermöglichen und sich von Match zu Match anders spielen sollen.
Darüber hinaus bestätigt Activision den Termin für die Beta Early Access. Wer Call of Duty: Modern Warfare 4 vorbestellt, kann bereits ab dem 21. August an der Beta teilnehmen und Kill Block selbst ausprobieren.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Killblock ist eine interessante Idee, wo sich das Layout immer etwas verändert. So muss man sich immer auf etwas neues anstellen und für die Hardcore Gamer wird es schwieriger, die Karten zu lernen und die Map auszunutzen. Ich nehme mal an, das wird hier einer der Hintergedanken hinter dem Mapdesign gesteckt haben.
Ob mir das zusagt oder nicht, wird sich erst bei vielem Spielen rausstellen. Freue mich auf jedenfall auf das Game und die Beta Ende August💚
Gutes Video, könnte wieder insgesamt in die richtige Richtung gehen mit CoD, werde das alles weiter beobachten.
Sollen mal mit Kill Block hören und die anderen Maps bald zeigen.
Ich hätte jetzt eher Nuketown erwartet. Allerdings braucht man Futter für die DLCs 😁.
Die Idee finde ich gut 🙂 bin gespannt wie es sich spielen lässt und die Umsetzung ist