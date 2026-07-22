Call of Duty: Modern Warfare 4: Präsentiert Kill Block und Beta-Termin im neuen Video

Call of Duty: Modern Warfare 4 stellt die Multiplayer-Karte Kill Block in einem neuen Trailer vor.

Activision hat einen neuen Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare 4 veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht die Multiplayer-Karte Kill Block, die laut Entwickler durch ihr variables Layout in jeder Partie für neue Spielsituationen sorgen soll.

Die Karte besteht aus drei miteinander verbundenen Bereichen, die unterschiedliche Spielstile ermöglichen und sich von Match zu Match anders spielen sollen.

Darüber hinaus bestätigt Activision den Termin für die Beta Early Access. Wer Call of Duty: Modern Warfare 4 vorbestellt, kann bereits ab dem 21. August an der Beta teilnehmen und Kill Block selbst ausprobieren.